Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) на протяжении трех недель тайно сопровождало коммерческие суда при прохождении через Ормузский пролив. Об этом говорится в материале The New York Times, издание ссылается на американских официальных лиц, сохранившими анонимность.

За этот период через пролив было проведено около 70 торговых судов — в среднем по три в день. Чтобы избежать обнаружения, корабли отключали транспондеры — устройства, передающие сигнал о местоположении судна. Маршрут пролегал ближе к берегам Омана и вдали от иранских территориальных вод: попытка пройти у иранского побережья без санкции Тегерана, по словам источников, с высокой вероятностью заканчивается ударом беспилотника или ракеты.

Официальный представитель CENTCOM капитан Тим Хокинс подтвердил, что американские военные находятся на связи с коммерческими судами, желающими пройти через пролив, однако формального военного эскортирования не осуществляют.

Нынешняя схема возникла после того, как предыдущая инициатива — более открытая операция «Свобода», объявленная Трампом в начале мая, — была фактически свернута. Отчасти это произошло из-за возражений Саудовской Аравии, но также из-за атаки на контейнеровоз французской компании CMA CGM, участвовавший в той операции.

Три судна в день — это крайне немного по сравнению с довоенными объемами. До ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля через Ормузский пролив ежедневно проходило свыше 100 коммерческих судов.

Американская морская блокада в Оманском заливе, действующая с середины апреля, к настоящему моменту переориентировала 116 судов и фактически отрезала Иран от нефтяных доходов. Это дает Вашингтону рычаги давления на переговорах, однако одновременно затягивает перебои в мировых поставках энергоносителей.

На прошлой неделе американские официальные лица давали понять, что соглашение о возобновлении судоходства близко — в обмен на продление режима прекращения огня. Однако в воскресенье, 31 мая, Трамп ужесточил условия предлагаемой сделки, сдвинув сроки ее заключение на неопределенное время.