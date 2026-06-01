Администрация президента Дональда Трампа предлагает американским госслужащим подписывать NDA (non-disclosure agreement, соглашение о неразглашении), чтобы пресечь утечки информации к СМИ.

Управление кадровой службы США (Office of Personnel Management, OPM) опубликовало проект соглашения для новых и действующих федеральных служащих. В нем есть уведомление об ответственности за нарушение соглашения о неразглашении. Утечки информации в прессу «могут подорвать открытое межведомственное общение, нарушить упорядоченный процесс принятия решений и ослабить доверие внутри федеральных ведомств и между ними».

Толчком к появлению такого пункта в договорах госслужащих могло стать задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По мнению администрации Трампа, утечка данных об этой операции в прессу поставила под угрозу жизни американцев, которые принимали участие в захвате Мадуро.

Федеральные ведомства должны использовать проект соглашения о неразглашении, которое дает возможность применять к подписавшим его сотрудникам гражданские и уголовные санкции, если они будут общаться со СМИ. При этом, как сообщает Reuters, подписывать ли сотрудникам соглашения, каждое ведомство будет решать самостоятельно.

Проект NDA уже вызвал критику в профессиональном сообществе. Вице-президент по вопросам политики Комитета репортеров за свободу прессы Лейб Роттман заявил, что такие попытки ограничить взаимодействие СМИ с госслужащими «угрожают доступности общественно значимой информации».

Если сотрудники подпишут такое соглашение, им придется получит «письменное разрешение от уполномоченного должностного лица», прежде чем делиться с журналистами конфиденциальной информацией даже после своего увольнения. Правительство США отдельно прописывает, что будет иметь право на любые выплаты, которые сотрудники получат за разглашение информации, нарушающей условия NDA.

Подобные соглашения уже предлагали подписывать американским военным, уточняет Reuters. В частности это касалось участников силового захвата президента Венесуэлы.