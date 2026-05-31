Всемирная организация здравоохранения призвала жителей Конго к сотрудничеству для сдерживания вспышки лихорадки Эбола, поскольку это «дело каждого». Такое заявление генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сделал в ходе визита в восточную часть страны, где местные жители протестуют против медицинских протоколов обращения с телами умерших.

Протестующие жалуются, что эпидемиологические ограничения на ритуалы обращения с телами умерших нарушают местные погребальные обряды. По меньшей мере три атаки местных жителей на медицинские центры были связаны именно с этим.

«Мы можем остановить эту лихорадку Эбола, и любой, кто ею заболел, может выздороветь. Но правило таково: это дело каждого, и каждый гражданин должен быть вовлечен», — заявил Гебрейесус на открытии лечебного центра в Буниа — административном центре провинции Итури, где находится эпицентр вспышки.

Вакцины от вируса Бундибуджио — штамма, вызвавшего нынешнюю вспышку, — не существует, но инфицированные люди могут выздороветь, заверил глава ВОЗ.

«Если вы обратитесь в медицинское учреждение при появлении симптомов, вы сможете получить поддержку и выздороветь. Ключевой момент — обратиться как можно раньше и получить необходимую помощь», — пояснил Гебрейесус.

По его словам, пятеро пациентов выздоровели, еще четверых выписывают сегодня. Всего в Конго ВОЗ зарегистрировала 906 предполагаемых случаев заражения и 223 летальных исхода. В соседней Уганде власти подтвердили девять случаев и один смертельный исход.

Борьбу с эпидемией осложняют боестолкновения между соперничающими вооруженными группами в богатом полезными ископаемыми регионе Итури.

«Ни одна цель, ни один конфликт, ни одна обида не стоят того, чтобы обрекать невинных людей на смерть от предотвратимой болезни», — призвал их к прекращению огня гендиректор ВОЗ.

Медики предупредили, что распространение болезни вызывает глубокую тревогу, поскольку никогда ранее не регистрировалось так много случаев Эболы за столь короткий срок:

«Ответные меры не поспевают за быстрым распространением эпидемии. Реальность такова, что никто не знает истинных масштабов и серьезности этой вспышки. Новые предполагаемые случаи регистрируются ежедневно, но сотни образцов остаются непроверенными».

ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Это 17-я по счету эпидемия Эболы в Конго. Впервые болезнь была идентифицирована в этой центральноафриканской стране в 1976 году. Средний уровень летальности по всем вспышкам составляет 50%.