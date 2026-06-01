Китай стал первой страной, которая провела на орбите эксперимент с искусственными человеческими эмбрионами, чтобы выяснить, как космическая радиация и микрогравитация влияют на репродукцию человека. Образцы были доставлены на грузовом корабле «Тяньчжоу-10», запущенном к китайской космической станции.

Эти эмбрионоподобные структуры созданы из живых стволовых клеток, которые способны делиться и размножаться, как обычный эмбрион, но не могут полноценно развиться в плод. Исследователь Ю Лэцянь, руководящий проектом, пояснил:

«Искусственный человеческий эмбрион сделан из стволовых клеток человека в качестве сырья. Это не настоящий человеческий эмбрион и он не способен развиться в полноценный организм. Тем не менее он может служить моделью для изучения раннего развития человека».

Подготовка к уникальному эксперименту велась буквально до последних часов перед стартом. Образцы изготавливали всего за 12 часов до запуска, чтобы доставить их на орбиту максимально жизнеспособными. По словам ученого, эксперимент «идет очень хорошо».

Представитель китайского космического агентства добавил, что тайконавты уже установили контейнеры в лабораторном модуле, а автоматизированная система ежедневно обновляет для них питательную среду.

Испытания на орбите запрограммированы на пять дней, после чего образцы заморозят и вернут на Землю. Там их сравнят с идентичными структурами, которые одновременно изучались в лабораториях.

«Мы надеемся, что, сравнив развитие образцов в космосе и на Земле, мы сможем выявить факторы, влияющие на ранний эмбриональный рост в космической среде, и решить проблемы, с которыми человечество может столкнуться при долгосрочном проживании в космосе», — заключил Ю Лэцянь.

По данным китайских государственных СМИ, в конце мая образцы вернулись на Землю на корабле «Шэньчжоу-22» вместе с 41 кг других научных грузов и были доставлены в Пекин. Ученым предстоит сложный этап генетического и белкового анализа. Сравнив орбитальные и контрольные земные образцы, они надеются выяснить, какие именно факторы космической среды нарушают ранние этапы эмбриогенеза.

Эксперимент стал логичным продолжением исследований 2016 года. Тогда Китай впервые в мире отправил в космос эмбрионы мышей и доказал, что млекопитающие способны развиваться при микрогравитации. Однако у тех образцов наблюдались аномалии развития, причины которых остались невыясненными. Нынешний опыт с человеческими клетками призван заполнить этот пробел.