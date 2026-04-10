Несколько лет назад в КНР впервые приняли закон о традиционной китайской медицине (ТКМ), который юридически закрепил ее статус. По всей стране создана сеть государственных ТКМ-больниц. Что такое традиционная китайская медицина, насколько она популярна среди жителей Поднебесной и помогает ли она им жить дольше?

В одном из крупнейших городов КНР — Гуанчжоу — находится большой рынок традиционных китайских лекарств. К примеру, там можно купить черепашьи панцири, которые, как считаются, помогают для омоложения кожи лица.

Еще на рынке есть сушеные мандариновые корки 15-летней «выдержки». Они стоят более 2,5 тыс. юаней — свыше 28 тыс. рублей — за полкило. «Показания для их применения» — простудные заболевания и влажный кашель.

В Гуанчжоу также продают живых скорпионов, сушеные эмбрионы оленей и ласточкины гнезда. Принимать всё это можно только по рекомендации ТКМ-врача, однако местные продавцы не спрашивают у покупателей рецепты.

Кроме того, традиционная китайская медицина включает и целый набор практик вроде иглоукалывания.