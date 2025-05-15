В Южной Африке многие жители, столкнувшись с теми или иными проблемами, идут за помощью к шаманам. Съемочная группа RTVI отправилась в провинцию Лимпопо, чтобы увидеть шаманский ритуал. О том, почему люди верят шаманам больше, чем врачам, и пытались ли власти ЮАР бороться с шаманизмом, смотрите в документальном фильме Сергея Морозова «Мертвые говорят».

Деревня Лулекане находится в провинции Лимпопо, вдалеке от больших городов. Народы, проживающие в этой части страны, объединяет вера в то, что жизнью человека управляют духи усопших предков. Особая роль в такой картине мира отводится шаманам, которые, как считается, могут общаться с этими духами. Шаманов здесь называют сангома.

В последнее время жителей Лулекане преследуют неудачи, им снятся странные сны. Поэтому сангомы собрались, чтобы «установить контакт» с духами и выяснить причину происходящего. При этом большинство сангом в деревне — женщины.

«Моя бабушка по материнской линии тоже была сангомой. Когда бабушка умерла, дар перешел ко мне. Но не сразу. Я начала болеть и не понимала, что со мной, пока не встретилась с другой сангомой, и она сказала, что это бабушка призывает меня, чтобы я лечила людей. И я прошла обряд посвящения. В то время мне было 14 лет», — рассказала RTVI местная сангома Элизабет Махубела.

Частью ритуала по вызову духов предков является пиво, которое пьют шаманы. Пиво делают из плодов дерева марула, рассказал RTVI белый сангома Дэвид Кьюмес, живущий в Калифорнии.

«Предок, который вселяется в тело человека, обретает способность чувствовать. Поэтому они могут попросить закурить, могут попросить пива или воды. Я знал сангому, у которой был предок, любивший марихуану, так что она курила марихуану во время ритуала. А может быть, это был просто предлог», — сказал Кьюмес.

Вообще в ЮАР уже давно официально есть закон о противодействии колдовству, однако люди ходят к шаманам. К примеру, не так давно провели опрос заключенных в тюрьмах, и те рассказали, что перед преступлением обращались к сангомам, которые «благословляли» им оружие и выдавали специальные амулеты.

К шаманам приходят и из-за проблем со здоровьем. Ученые выяснили, что в «лекарствах», которые сангомы дают людям, используются растения, имеющие психоактивное действие.