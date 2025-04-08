Намибия — одна из стран с самой низкой плотностью населения в мире: менее 4 человек на квадратный километр. При этом 40% намибийцев живут в трущобах, а большинство частных земель находится в руках белых фермеров, хотя они составляют абсолютное меньшинство населения страны. Некоторые политики призывают отобрать у них землю силой. В документальном фильме Сергея Морозова «Страна без земли» жители Намибии и ЮАР рассказали RTVI, откуда взялся земельный вопрос в Африке и чем он грозит.

Землю — крестьянам, фабрики — рабочим

В ноябре 2024 года в Намибии прошли президентские и парламентские выборы. Их выиграла партия СВАПО, которая правит в Намибии с момента обретения страной независимости в 1990 году. Пять мест в парламенте получило «Движение безземельных», которое предлагает разделить всю землю на наделы и раздать их в собственность гражданам. Один из главных агитаторов «безземельных» Майкл Амушелело рассказал RTVI, что за последний год был три раза арестован и провел в тюрьме семь месяцев.

«Сейчас наше богатство сосредоточено в руках очень немногих. Начнем с передела земли, а потом отдадим народу фабрики. Тогда исчезнет безработица», — рассуждает Амушелело.

Съемочная группа RTVI вместе с Амушелело посетила лагерь для бедных в столице Намибии Виндхуке. Он расположен на территории бывшего стадиона. Правительство переселило туда бездомных во время пандемии коронавируса, и они живут там до сих пор.

«Нам много не надо — нам просто нужна земля. Моя мама была слепая, у нее не было земли, мы росли где попало. Я никогда не ходила в школу из-за нищеты. Нас вырастила улица», — рассказала RTVI одна из местных женщин.

При этом намибийцы бегут из деревень и живут в городских трущобах. Амушелело поясняет, что это происходит потому, что в деревнях «ничего нет»: ни работы, ни школ.

«Люди говорят, что в Африке есть страны, в которых зреет экстремизм. Но чего ожидать, если вокруг такая жизнь и только горстка людей живет очень хорошо? Всё кончится тем, что люди возьмутся за оружие», — предупреждает агитатор «Движения безземельных».

Африканец в десятом поколении

Как же выглядит земля, которая находится в руках горстки населения? Команда RTVI приехала на одну из намибийских ферм. Ее владелец Дирк Потхитер выращивает коров. Он рассказал, что является «африканцем уже в десятом поколении», а конкретно в Намибии живет третье поколение его семьи.

Потхитеру принадлежит четыре земельных участка общей площадью в 9 тысяч гектаров. Для намибийских ферм это чуть выше среднего. По словам Потхитера, «чтобы выжить», фермеру в Намибии нужно иметь не менее 4,5-5 тысяч гектаров земли.

Сам Потхитер не думает, что землю у фермеров отнимут.

«Перед выборами какие-то ребята поднимают шум, но в реальности никто так никогда не делал. У нас большая страна, и население всего 3 миллиона. У каждого есть какая-то связь с фермерством: или он сам работает на ферме, или родственники работают, или друзья. У нас хорошие отношения», — утверждает он.

Глубинные чувства

По подсчетам «Движения безземельных», если разделить всю землю в Намибии, каждый гражданин может получить 12-13 гектаров земли.

Доцент Департамента истории Университета Претории в ЮАР Тула Симпсон говорит, что большого спроса на сельскохозяйственную землю нет. Вместо этого «есть спрос на жилье, на работу, на базовые услуги в городе», считает он.

«Есть некие глубинные чувства, которые пробуждает сама идея земли, вот это представление о том, что она захвачена белыми угнетателями. Это уже устарело. Земля принадлежит многонациональным корпорациям, многие из которых — с Ближнего Востока. Они заходят в Африку и скупают земли, это уже не какой-то фермер-землевладелец», — сказал Симпсон RTVI.