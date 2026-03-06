Китай — вторая в мире страна по численности населения. Но в последние годы там все реже вступают в брак и рожают детей. Раньше власти КНР десятилетиями ограничивали рождаемость в стране, теперь они пытаются ее стимулировать. О том, почему молодежь в Поднебесной отказывается создавать семьи — смотрите в документальном фильме Никиты Рудакова «Китай. Жизнь в холостую» на RTVI.

«Дорогое удовольствие»

В 2024 году в Китае было заключено 6,1 миллиона браков — это исторический минимум. В 2013 году свадеб было в два раза больше — 13,5 миллиона. Население страны сокращается четвертый год подряд. По официальным данным, на конец 2025 года его численность составляла более 1,404 млрд человек. Падает в КНР и рождаемость: в 2025 году там появились на свет 7,92 миллиона детей, в 2024-м — 9,54 миллиона. Чтобы исправить ситуацию, власти идут на разные меры, в том числе вводят налог на презервативы.

Жители КНР, с которыми пообщался RTVI, по-разному объясняют, почему все больше их сограждан предпочитают одинокую жизнь. Люди очень много работают, их работа связана со стрессом, заявила китаянка Мила, профессиональный гид из Шанхая. «Хорошие парни, хорошие девушки, они просто очень заняты своей работой. Свободного времени для общения очень мало», — говорит она.

«Я не хочу вступать в отношения, потому что для меня сейчас самое важное — это работа. Находясь в отношениях, вы так или иначе тратите свое время, усилия на них, а мне нужно сфокусироваться на работе», — объяснил RTVI 29-летний мужчина, представившийся именем Берри.

Владелец оздоровительного центра Чжоу Лэй считает, что одиночество и бездетность напрямую связаны с экономикой.

«Содержать семью, ребенка — это очень дорогое удовольствие. Особенно в Шанхае. По самому минимуму — примерно 500-600 тысяч юаней в год (5,6 млн — 6,7 млн рублей. — прим. RTVI)», — рассказал бизнесмен.

Еще одной причиной называют дисбаланс между числом мужчин и женщин в стране. Раньше власти, напротив, стремились сократить рождаемость, и в 1979—2015 годах в стране действовала политика «Одна семья — один ребенок». Одно из ее последствий — распространение селективных абортов: предпочитали рожать мальчиков. Согласно переписи 2020 года, в Китае мужчин почти на 35 млн больше, чем женщин.

По словам Милы, в последнее время девушки в Китае «стали более самостоятельными». «Девушки хотят быть финансово независимыми и свободнее, чем раньше», — сказала RTVI одна из прохожих в Шанхае.

«Марионетки родителей»

В парке в центре Шанхая проходит «ярмарка женихов и невест», на которой родители ищут «вторую половинку» для своих взрослых детей. Они сидят с табличками, на которых написана информация о сыне или дочери: пол, возраст, рост, вес, зарплата, наличие квартиры или машины. Нередко к «анкете» прикладывают фотографию.

«Это частое явление. Родители очень обеспокоены личной жизнью своих детей. Хотят, чтобы они обзавелись семьей», — рассказала RTVI Дарья, которая 10 лет живет, работает и ведет блог в Китае.

При этом человек может даже не знать, что ему ищут пару.

«Большинство китайских родителей очень сильно контролируют своих детей. Многие китайцы — марионетки своих родителей. Родители выбирают за них, какую карьеру строить, на ком жениться или за кого выходить замуж. Выбирают за них всё», — посетовал 34-летний Арфи.

Дарья говорит, что подобные ярмарки есть по всей стране, по крайней мере, в крупных городах. Иногда пожилые люди ищут таким образом пару для самих себя.

Работают на таких ярмарках и профессиональные свахи. Одна из свах, сидящая в шанхайском парке с десятками объявлений, рассказала RTVI, что за год «поженила» таким образом 11 пар.