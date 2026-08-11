В августе президент США Дональд Трамп назвал своего возможного преемника на посту главы государства. Как сообщила газета The Washington Post, во время частного разговора с донорами в Овальном кабинете американский лидер призвал поддержать вице-президента Джей Ди Вэнса. Как рассказали RTVI эксперты из США, за свою карьеру Вэнс стал восприниматься как «хамелеон» или даже «волк в овечьей шкуре». Подробнее о том, что в Соединенных Штатах думают о потенциальном наследнике Трампа и почему, — в материале RTVI.

Профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан:

Дональд Трамп посылает противоречивые сигналы относительно своей поддержки вице-президента Вэнса. Трамп опровергает сообщения о том, что он поручил спонсорам поддержать Вэнса и выразил свою поддержку вице-президенту.

Вэнс заработал репутацию человека, у которого нет четкой позиции, а следовательно, и беспринципного, поскольку он, кажется, колеблется и даже противоречит своим же словам по ключевым вопросам.

У его сторонников и критиков возникает закономерный вопрос: есть ли у него какие-либо личные убеждения или он готов говорить то, что целесообразно и выгодно в тот или иной момент? Это не та черта характера, которая внушает доверие политикам и потенциальным сторонникам.

Пока трудно выделить то, как Вэнс отличился на посту вице-президента, но, справедливости ради, надо отметить, что это не редкость в американской системе. Вице-президент часто остается в тени, чтобы не затмевать главу государства. Это особенно важно для такого президента, как Трамп, который особенно эгоистичен и ненавидит любого, кто перетягивает на себя внимание.

Вэнса направили для руководства переговорами с Ираном, но его роль была подорвана зятем президента Джаредом Кушнером и советником Стивом Уиткоффом. Возможно, главный успех Вэнса заключается в его основной роли вице-президента, а именно — в решающем голосе в Сенате США по законодательным вопросам. В этом отношении он эффективно и последовательно выполнял свои обязанности.

Профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник:

Если бы Джей Ди Вэнс был животным, он был бы хамелеоном, потому что у него нет ни стержня, ни принципов. Раньше он говорил, что Трамп — это «американский Гитлер». Теперь он пресмыкается перед ним. Раньше он выступал против войны Америки за рубежом. Теперь он поддерживает бомбардировки, которые проводит Трамп. Раньше он выступал против войны с Ираном. Теперь он ее главный сторонник.

Так что Вэнс — беспринципный оппортунист, который сделает все возможное, чтобы остаться в милости Трампа и в хороших отношениях с его сторонниками из движения MAGA (Make America Great Again). Можно сказать, что Вэнс умен — умнее Трампа, и он готов пожертвовать собой ради команды, даже если это навредит ему в краткосрочной перспективе.

Он оппортунист, жаждущий большей власти. Раньше Вэнс пользовался поддержкой среди избирателей MAGA. Но теперь его популярность падает вместе с популярностью Трампа. Трамп выдвигает его в качестве лица крайне непопулярной войны с Ираном отчасти для того, чтобы унизить его за его первоначально мудрую оппозицию.

Главная проблема Вэнса заключается в отсутствии харизмы. При этом он производит впечатление крайне правого радикала, особенно в плане подстрекательства этих сил к глобальной мобилизации. Поэтому сторонники Трампа относятся к нему скептически, а у него самого нет реальной базы. Если он выиграет республиканские праймериз в 2028 году, он станет легкой и желанной мишенью для демократов.

Главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров:

Джей Ди Вэнс получал значительную финансовую поддержку на протяжении своей карьеры от технологического магната (сооснователя платежной системы PayPal. — Прим.RTVI) Питера Тиля. То, что его готовили к власти, стало очевидным после написания мемуаров «Элегия Хиллбилли». Книга продвигала крайне регрессивную социальную программу и обвиняла рабочий класс в бедности и других проблемах, вместо того чтобы возлагать вину на структурное неравенство в экономике, подчеркивая идею личной ответственности.

Вэнс производит лучшее впечатление, чем Дональд Трамп, который склонен оскорблять людей и отталкивать их своей личностью. Но Вэнс — мошенник, как и многие другие политики на этом уровне. Он хочет создать видимость того, что представляет интересы простых американцев, хотя на самом деле связан с Тилем и американской технологической олигархией. Еще один волк в овечьей шкуре.

Во время своего вице-президентства Вэнс пытался дистанцироваться от войны Трампа в Иране, против которой, как он утверждал, выступал. Но в итоге он тоже соучастник ужасающей политики администрации Трампа: война в Иране, поддержка Израиля и геноцид в Газе, затягивание ***** [военного конфликта] на Украине, разрыв договоров о контроле над вооружениями, военный бюджет более $1 трлн при одновременном сокращении социальных программ и много другого.