Коулу Аллену предъявлено обвинение в попытке покушения на президента США Дональда Трампа после стрельбы на ужине для аккредитованных при Белом доме журналистов в Вашингтоне. Как сообщает Reuters, в случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение. Обвинения также включают применение огнестрельного оружия при насильственном преступлении и вооруженное нападение на госслужащего.

По данным следствия, 31-летний Аллен открыл огонь в гостинице во время мероприятия, где присутствовали Трамп, его супруга Мелания Трамп, представители администрации и СМИ. Нападавший был задержан, ранение получил сотрудник Секретной службы — по словам Трампа, его спас бронежилет. Позднее пострадавшего выписали из больницы. Как уточняет CBS News, задержанный заявил, что целился в чиновников, не выделяя президента отдельно. Мотивы атаки пока устанавливаются.

После начала стрельбы сотрудники охраны эвакуировали Трампа, Джей Ди Вэнса и пресс-секретаря Кэролайн Ливитт. По данным властей, прозвучало от пяти до восьми выстрелов, подозреваемый действовал в одиночку и был вооружен дробовиком, пистолетом и ножами. Следующее заседание суда назначено на четверг.

Трамп позднее написал в Truth Social, что Секретная служба «действовала быстро и смело», отметив хорошее состояние раненого. На пресс-конференции он заявил, что инцидент не связан с международной обстановкой и «не остановит» его, а также напомнил о предыдущих покушениях.