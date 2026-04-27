Учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен, задержанный за стрельбу на приеме с участием президента США Дональда Трампа, выступал в соцсетях в поддержку Украины и занимался сбором денег для ВСУ. Это выяснила New York Post, изучив содержимое удаленного аккаунта мужчины на американском сервисе микроблогов BlueSky.

В более чем тысяче постов стрелок неоднократно высказывался в адрес Трампа и членов его администрации с гневом и нецензурной бранью. Обличительная риторика Аллена усиливалась по мере ослабления поддержки Украины со стороны Вашингтона, отмечает газета.

В частности, в одной из апрельских записей Аллен возмутился заявлением вице-президента США Джей Ди Вэнса на мероприятии в Университете Джорджии, что прекращение финансирования Украины — это один из успехов Белого дома, которыми политик гордится.

«Он гордится тем, что мы не держим своих обещаний. Что за кусок дерьма», — прокомментировал блогер.

Как сообщает издание, Аллен был организатором нескольких мероприятий по сбору средств для украинских вооруженных формирований.

Свой блог он вел под ником «coldForce» с изображением глаз вместо букв «o». «Привет! Я рядовой калифорнийский парень, пишущий посты про американскую политику, поддерживающий Украину и наблюдающий за мелкими существами», — представлялся Аллен в шапке аккаунта.

Под впечатлением от рассекреченных файлов по делу Джеффри Эпштейна, в которых упоминались многочисленные связи американского финансиста с политиками, звездами и прочими VIP-личностями в разных странах, Аллен назвал Трампа «социопатическим боссом мафии», пишет NYP.

Когда 8 апреля США договорились с Ираном о временном перемирии, будущий стрелок расценил это как капитуляцию с дезертирством со стороны Трампа, говорится в статье.

В последнем посте, который Аллен закрепил перед удалением своей учетной записи, было показано GIF-изображение из аниме, на котором человек стоит на коленях перед двумя другими и приносит множество извинений.

С извинений «перед всеми, чье доверие подорвал», стрелок также начал свой «манифест», который направил семье и друзьям перед тем, как совершить вооруженное нападение.

В этом «манифесте» Аллен назвал Трампа «педофилом» и «насильником». Часть письма зачитала ведущая программы «60 минут» Нора О’Доннелл на телеканале CBS News во время разговора Трампом. Тот в ответ назвал сотрудников телеканала «ужасными людьми» и «позором».

Стрельба произошла в отеле Washington Hilton в американской столице вечером 25 апреля, когда там проходил торжественный ужин с журналистами Белого дома. На вечере присутствовали Дональд Трамп, его жена Мелания, вице-президент США Джей Ди Вэнс и сотрудники президентской администрации.

Аллен, вооруженный дробовиком, пистолетом и ножами, ворвался на мероприятие и произвел около пяти-восьми выстрелов, один сотрудник Секретной службы получил ранение. Трамп и гости приема не пострадали.

Стрелка задержали на месте. Трамп назвал стрелявшего «довольно больным парнем» и «антихристианином». Как ожидается, в ходе судебного заседания в понедельник, 27 апреля, Аллену предъявят официальные обвинения в использовании огнестрельного оружия при совершении насильственного преступления и в нападении на федерального сотрудника.