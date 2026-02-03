Опубликованная в конце января новая партия документов по делу Джеффри Эпштейна, который владел сетью борделей с несовершеннолетними, вновь вызвала широкий общественный резонанс. RTVI.US разобрался, каким образом человек с такой сомнительной биографией смог войти в круги американской и мировой элиты.

Стремление к влиятельному обществу

Эпштейн целенаправленно искал контакты с известными и влиятельными людьми. Его посещали политики, бизнесмены, артисты и даже члены британской королевской семьи. Несовершеннолетних девушек он вербовал по всему миру, включая страны бывшего СССР. Одной из последних его возлюбленных журналисты называют уроженку Беларуси Карину Шуляк — она фигурирует в списке из сорока четырех наследников, составленном Эпштейном незадолго до смерти. Как пишет New York Post, его состояние в $200 млн в основном направлено в трастовый фонд для компенсации жертвам. Некоторые СМИ называли Эпштейна миллиардером, но официального подтверждения этому нет.

Происхождение и семейные корни

Джеффри Эпштейн родился в 1953 году в Бруклине в еврейской семье среднего достатка. Отец Сеймур был разнорабочим, мать Паула — помощницей педагога. Семья эмигрировала в США из Европы, где многие родственники погибли во время Холокоста. Среди опубликованных документов по делу Эпштейна оказалась его переписка с Ариан де Ротшильд, ныне возглавляющей правление Edmond de Rothschild Group. В письме она утверждала, что во время обучения в Гарварде узнала, что в молодости Адольф Гитлер, уроженец Австрии, будучи бедным, якобы жил в приюте для бездомных, который содержали три еврейские семьи, включая Эпштейнов и Ротшильдов. Эпштейн не стал опровергать эти сведения и ответил: «Никакой конспирологии. Эпштейны были венскими банкирами».

Детство и образование

Хотя сам Эпштейн утверждал, что вырос на Кони-Айленде, по данным Forward, большая часть его детства прошла в Си-Гейт — закрытом районе Бруклина рядом с синагогой Кенесес Исраэль, где проживала крупная ортодоксальная еврейская община. У него был младший брат Марк, который сначала был художником, затем стал девелопером и миллионером. Оба брата были одаренными учениками, увлекались математикой и музыкой. Джеффри окончил школу в 16 лет, учился в колледже Купер-Юнион и Нью-Йоркском университете, но диплом не получил.

Начало финансовой карьеры

В середине 1970-х Эпштейн преподавал в частной школе Далтон, откуда был уволен за неудовлетворительные результаты. Однако отец одного из учеников познакомил его с Аланом Гринбергом из инвестиционного банка Bear Stearns, который предложил Эпштейну должность помощника и трейдера опционов с зарплатой $25 тыс. Вскоре он начал консультировать состоятельных клиентов и стал ограниченным партнером компании. Газета New York Times отмечала: Эпштейн использовал личные отношения с женщинами для расширения влияния, что в дальнейшем способствовало созданию сети сексуальной эксплуатации.

Связи, разведка и сомнительные проекты

В 1980-е Эпштейн утверждал, что был агентом разведки — возможно, бравада, но это способствовало его международным контактам. В 1987 году он консультировал коллекторское агентство Tower Financial Corporation, позже основал компанию J. Epstein & Company (позднее Financial Trust Company), обслуживавшую исключительно миллиардеров. Именно тогда он стал финансовым советником Лесли Векснера, генерального директора L Brands и Victoria’s Secret.

Роскошь, остров и уголовные дела

В 1990-е годы Эпштейн перевел бизнес на Виргинские острова и инвестировал в медиа, фонды, хедж-фонды и стартапы. У него были особняки во Флориде, Нью-Мексико и Нью-Йорке, а также частный остров в Карибском море — именно там, по данным СМИ, действовала сеть сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Первые официальные обвинения против него выдвинули в 2005 году, а в 2008-м его осудили по делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию на 18 месяцев. В 2019 году он вновь был арестован, но умер в августе того же года в тюремной камере.

«Файлы Эпштейна»

В январе 2024 года была опубликована первая часть документов, где фигурировали около 150 имен, включая Дональда Трампа, Билла Клинтона и принца Эндрю. В 2025 году Минюст США опубликовал новые материалы — бортовые журналы и контакты знаменитостей: Майкла Джексона, Мика Джаггера, Наоми Кэмпбелл, Курта Кобейна и других. Трамп обещал рассекретить дело, но процесс сопровождался политическими спорами. В итоге Конгресс принял резолюцию о рассекречивании материалов, часть которых и была опубликована в конце января 2026 года.