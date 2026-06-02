Российские войска в ночь на 2 июня нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по оборонным заводам и инфраструктуре, используемой ВСУ, в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также в Запорожье, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Об этом сообщило Минобороны РФ. Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц назвал среди целей ночного удара заводы «Маяк» и «Арсенал» в Киеве, пишет KP.RU.

Как сказано в сводке Минобороны, удар был нанесен «в ответ на террористические акты киевского режима». Применено высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные дроны.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — отчиталось ведомство.

Военкор Александр Коц уточнил, что Россия использовала для удара по Украине не менее 16 крылатых ракет большой дальности «Калибр», а также «Искандеры», «Цирконы» и беспилотники «Герань». Кроме того, вылет совершили по три стратегических бомбардировщика Ту-95МС и Ту-160, с бортов которых были выпущены ракеты Х-101.

Коц сделал разбор, какие объекты поразили российские военные в ходе массированного удара, ссылаясь на сведения из украинских пабликов и карту объектов украинского ВПК.

Как пишет военкор, в Киеве были, в частности, поражены:

завод «Маяк», выпускающий средства связи, системы управления, военную радиоэлектронику, а также корпуса и комплектующие для боеприпасов;

старейшее оборонное предприятие города «Арсенал», снабжающее ВСУ прицелами, оптико-электронными системами для бронетехники и авиации и головками самонаведения;

бетонное производство и АЗС в Дарницком районе;

предполагаемый склад боеприпасов в Подольском районе.

Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем телеграм-канале о разрушениях и пожарах в семи районах города, включая Дарницкий и Подольский. По его данным, в Дарницком районе в результате падения обломков БПЛА загорелась автозаправочная станция, а в Подольском районе среди прочего обломками были повреждены склад и несколько автомобилей «на территории одного из коммунальных предприятий».

В Запорожье, как утверждает Коц, целями массированного удара стали предприятия «Мотор Сич» и «Запорожсталь», а также расположенная рядом узловая железнодорожная станция.

Глава администрации Запорожской области Иван Федоров написал в своем канале, что было нанесено не менее 20 ударов, среди поврежденных зданий — «объект промышленной инфраструктуры».

Коц пишет со ссылкой на «военных аналитиков», что в Харьковской области «отдельным „Искандером-М“ накрыло Дергачи, завод ПАКС: на бумаге — переработка пластмасс, по российским источникам — сборочные цеха БПЛА».

«Днепропетровщина — это уже классика жанра. Кривой Рог, Васильковка, Никополь, Каменское. Промышленные узлы, железнодорожные станции, нефтехранилища, по которым давно плакала „Герань“», — продолжил военкор.

В Сумской области, как утверждает Коц, под удар попали «Шостка с ее хорошо известными арсеналами и Ахтырка с пунктами ремонта техники».

Кроме того, по его сведениям, были поражены портовая и логистическая инфраструктура «для натовских грузов» в Одессе, железнодорожный узел в Ровно, «через который западное железо катится к фронту».

В конце мая российский МИД анонсировал «последовательное нанесение системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве» в ответ на атаку ВСУ на общежитие в Старобельске в ЛНР, которая «переполнила чашу терпения» России. В ведомстве заявили, что удары будут также наноситься «по центрам принятия решений и командным пунктам».