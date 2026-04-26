Мужчина, подозреваемый в стрельбе на ужине для корреспондентов Белого дома с участием президента США Дональда Трампа, обвиняется по двум пунктам использования огнестрельного оружия и одному эпизоду нападения на федерального офицера с применением оружия, сообщила прокурор по округу Колумбия Жанин Пирро, передает CNN. Сам американский лидер заявил, что у стрелявшего был «манифест», в котором тот выражал ненависть к христианам.

Цели нападения

В дальнейшем подозреваемого могут обвинить в покушении на Трампа, сообщил CNN исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш

«Конечно. Эти обвинения работают так, что зависят от понимания мотива и подготовки, что он хотел сделать. Это требует от нас изучения доказательств и проведения расследования», — сказал он.

По предварительной версии правоохранителей, целями устроившего стрельбу на ужине для корреспондентов Белого дома могли быть чиновники президентской администрации, в том числе сам Трамп, рассказал Бланш в интервью NBC News.

«Похоже, он действительно планировал нацелиться на людей, работающих в администрации, вероятно, включая президента», — сказал он.

В то же время Бланш подчеркнул, что хотел бы «подождать и не забегать вперед», поскольку речь идет о предварительных данных. Мотивы подозреваемого устанавливаются, на их выяснение может уйти несколько дней, следователи изучают телефоны и другие электронные устройства мужчины. Бланш добавил, что расследование возглавил директор ФБР Кэш Патель.

В доме и гостиничном номере подозреваемого прошли обыски. В интервью ABC Бланш подтвердил, что мужчина был постояльцем того же отеля, где проходил прием с Трампом. Он заселился в номер накануне мероприятия.

На вопрос о том, достаточными ли были меры безопасности на мероприятии, где вместе с Трампом находились ключевые члены его администрации и вице-президент, Бланш заявил, что меры были приняты максимально оперативно, а вооруженный мужчина «едва ли проник за периметр».

Вечером 25 апреля вооруженный мужчина ворвался в отель Washington Hilton в Вашингтоне, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, и произвел несколько выстрелов. На мероприятии присутствовали Дональд Трамп, его жена, вице-президент Джей Ди Вэнс и сотрудники администрации главы государства. Мужчина открыл огонь около основного пункта досмотра с металлодетекторами. Злоумышленник ранил агента Секретной службы, после чего стрелявшего задержали. Всех участников приема срочно эвакуировали. По информации полиции, подозреваемый — 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен — был вооружен дробовиком Maverick, полуавтоматическим пистолетом Armscor Precision и несколькими ножами. Власти полагают, что он действовал в одиночку. Как пишут СМИ, у мужчины нет судимостей, а оружие он приобрел легально. CBS News со ссылкой на источники сообщал, что подозреваемый после ареста сам заявил силовикам о намерении застрелить чиновников администрации президента. При этом мужчина не уточнил, был ли среди его целей Трамп.

У стрелка был «манифест»

Перед нападением подозреваемый написал некий «манифест», в котором «четко указано, что он нацеливался на должностных лиц администрации», сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик. Свой «манифест» мужчина разослал членам своей семьи, а его брат показал эту записку полиции до инцидента.

По словам Хайнрик, в соцсетях подозреваемого также «содержится много риторики против Трампа и христианства». Среди прочего, мужчина ранее участвовал в акции протеста под лозунгом No Kings («Нет королям») против политики президента США.

Секретная служба США допросила сестру подозреваемого, она рассказала, что брат часто делал радикальные заявления и говорил о том, что хочет «что-то сделать», чтобы исправить мир, передает Fox News. По ее словам, брат купил оружие и хранил его в доме своих родителей без их ведома, а также регулярно тренировался на стрельбищах.

Информацию о «манифесте» и взглядах подозреваемого прокомментировал и сам Трамп в интервью Fox News. По его словам, стрелявший руководствовался радикальными антихристианскими убеждениями.