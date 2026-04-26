Мужчина, подозреваемый в стрельбе на ужине для корреспондентов Белого дома с участием президента США Дональда Трампа, обвиняется по двум пунктам использования огнестрельного оружия и одному эпизоду нападения на федерального офицера с применением оружия, сообщила прокурор по округу Колумбия Жанин Пирро, передает CNN. Сам американский лидер заявил, что у стрелявшего был «манифест», в котором тот выражал ненависть к христианам.
Цели нападения
В дальнейшем подозреваемого могут обвинить в покушении на Трампа, сообщил CNN исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш
«Конечно. Эти обвинения работают так, что зависят от понимания мотива и подготовки, что он хотел сделать. Это требует от нас изучения доказательств и проведения расследования», — сказал он.
По предварительной версии правоохранителей, целями устроившего стрельбу на ужине для корреспондентов Белого дома могли быть чиновники президентской администрации, в том числе сам Трамп, рассказал Бланш в интервью NBC News.
«Похоже, он действительно планировал нацелиться на людей, работающих в администрации, вероятно, включая президента», — сказал он.
В то же время Бланш подчеркнул, что хотел бы «подождать и не забегать вперед», поскольку речь идет о предварительных данных. Мотивы подозреваемого устанавливаются, на их выяснение может уйти несколько дней, следователи изучают телефоны и другие электронные устройства мужчины. Бланш добавил, что расследование возглавил директор ФБР Кэш Патель.
В доме и гостиничном номере подозреваемого прошли обыски. В интервью ABC Бланш подтвердил, что мужчина был постояльцем того же отеля, где проходил прием с Трампом. Он заселился в номер накануне мероприятия.
На вопрос о том, достаточными ли были меры безопасности на мероприятии, где вместе с Трампом находились ключевые члены его администрации и вице-президент, Бланш заявил, что меры были приняты максимально оперативно, а вооруженный мужчина «едва ли проник за периметр».
Вечером 25 апреля вооруженный мужчина ворвался в отель Washington Hilton в Вашингтоне, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, и произвел несколько выстрелов. На мероприятии присутствовали Дональд Трамп, его жена, вице-президент Джей Ди Вэнс и сотрудники администрации главы государства. Мужчина открыл огонь около основного пункта досмотра с металлодетекторами. Злоумышленник ранил агента Секретной службы, после чего стрелявшего задержали. Всех участников приема срочно эвакуировали.
По информации полиции, подозреваемый — 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен — был вооружен дробовиком Maverick, полуавтоматическим пистолетом Armscor Precision и несколькими ножами. Власти полагают, что он действовал в одиночку. Как пишут СМИ, у мужчины нет судимостей, а оружие он приобрел легально.
CBS News со ссылкой на источники сообщал, что подозреваемый после ареста сам заявил силовикам о намерении застрелить чиновников администрации президента. При этом мужчина не уточнил, был ли среди его целей Трамп.
У стрелка был «манифест»
Перед нападением подозреваемый написал некий «манифест», в котором «четко указано, что он нацеливался на должностных лиц администрации», сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик. Свой «манифест» мужчина разослал членам своей семьи, а его брат показал эту записку полиции до инцидента.
По словам Хайнрик, в соцсетях подозреваемого также «содержится много риторики против Трампа и христианства». Среди прочего, мужчина ранее участвовал в акции протеста под лозунгом No Kings («Нет королям») против политики президента США.
Секретная служба США допросила сестру подозреваемого, она рассказала, что брат часто делал радикальные заявления и говорил о том, что хочет «что-то сделать», чтобы исправить мир, передает Fox News. По ее словам, брат купил оружие и хранил его в доме своих родителей без их ведома, а также регулярно тренировался на стрельбищах.
Информацию о «манифесте» и взглядах подозреваемого прокомментировал и сам Трамп в интервью Fox News. По его словам, стрелявший руководствовался радикальными антихристианскими убеждениями.
«Когда читаешь его манифест, понимаешь, что он ненавидит христиан, это точно. Он ненавидит христиан, и, кажется, его сестра или брат даже жаловались на это. Они даже жаловались в правоохранительные органы. Так что он был очень проблемным человеком <…>. В его сердце долгое время жила сильная ненависть», — сказал он.