В ночь на воскресенье, 26 апреля, вооруженный мужчина открыл стрельбу в гостинице Washington Hilton в Вашингтоне на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. На мероприятии присутствовали президент США Дональд Трамп, его жена и сотрудники администрации главы государства. Подробности — в материале RTVI.

Стрельба произошла в лобби гостиницы Washington Hilton. У стрелявшего был дробовик, сообщил журналист Axios Марк Капуто.

После начала стрельбы сотрудники Секретной службы США увели со сцены Трампа, первую леди Меланию Трамп, вице-президента страны Джей Ди Вэнса и пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт. В ходе инцидента прозвучало не менее пяти-восьми выстрелов.

В результате стрельбы ранение получил один сотрудник Секретной службы США. По словам Трампа, пуля попала в его защитное снаряжение. Сам президент и кто-либо еще не пострадали.

Стрелявшего оперативно задержали. Все высокопоставленные участники мероприятия, включая президента, первую леди и членов администрации США, находятся в безопасности.

Трамп позднее написал в Truth Social, что Секретная служба «действовала быстро и смело». Он уточнил, что раненый сотрудник находится в хорошем состоянии. Глава Белого дома отметил, что настаивал на том, чтобы «позволить шоу продолжаться», но подчинился указаниям сотрудников безопасности и покинул гостиницу.

На пресс-конференции после стрельбы Трамп предположил, что стрелявший действовал в одиночку и что инцидент не связан с международной обстановкой, включая войну с Ираном. Он подчеркнул, что это его «не остановит и не помешает одержать победу над Ираном».

Также Трамп напомнил, что против него уже совершали покушения. По его словам, недоброжелатели «пытаются убить тех президентов, которые оказывают наибольшее влияние на страну».

The New York Post и CNN со ссылкой на источники утверждают, что задержанный — 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен, который остановился в гостинице как гость. По данным СМИ, он имел при себе несколько видов оружия. При задержании мужчина заявил сотрудникам правоохранительных органов, что хотел застрелить чиновников администрации президента, сообщает CBS News со ссылкой на источник.

Как ожидается, официальные обвинения Аллену предъявят в понедельник. Его обвинят в использовании огнестрельного оружия и нападении на федерального служащего с оружием.

По состоянию на утро воскресенья место происшествия оцеплено, в гостинице продолжаются следственные действия. Ужин для корреспондентов Белого дома, прерванный из-за стрельбы, планируется перенести на более позднюю дату.