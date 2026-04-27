Президент США Дональд Трамп назвал человека, стрелявшего на ужине с корреспондентами Белого дома в Вашингтоне, «довольно больным парнем» и «антихристианином».

«Он был христианином, верующим, а потом стал антихристианином, и в нем произошло много перемен. Вероятно, он был довольно больным парнем», — сказал американский лидер в программе «60 минут» на телеканале CBS.

Вечером 25 апреля вооруженный мужчина ворвался в отель Washington Hilton в Вашингтоне, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома. На том ужине также присутствовал сам Трамп, его жена Мелания, вице-президент США Джей Ди Вэнс и сотрудники президентской администрации.

Стрелявший, которого позже идентифицировали как 31-летнего учителя из Калифорнии Коула Томаса Аллена, открыл огонь у основного пункта досмотра с металлодетекторами, ранив агента Секретной службы. В итоге Аллена задержали, а участников ужина эвакуировали. Он был вооружен дробовиком, пистолетом и ножами.

В программе «60 минут» Дональд Трамп предположил, что его любопытство могло замедлить работу Секторной службы по эвакуации.

«Я не облегчал им задачу. Я хотел посмотреть, что творится. <…> Вероятно, я заставил их действовать немного медленнее. Я говорил: „Подождите, подождите“», — рассказал президент Соединенных Штатов.

Перед тем, как совершить нападение, подозреваемый в стрельбе написал «манифест», который разослал членам своей семьи. В нем Аллен сказал, что нацелился на должностных лиц администрации Трампа, начиная с самых высокопоставленных и заканчивая самых низшими, но исключая из списка директора ФБР Кэша Пателя, пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

В «манифесте» Аллен назвал себя «дружелюбным федеральным убийцей» и ссылался на теологию, говоря, что пытается защитить тех, кто пострадал от политики администрации Белого дома. Самого же Трампа стрелок назвал «педофилом» и «насильником». Часть «манифеста» зачитала ведущая программы «60 минут» во время разговора с президентом США.