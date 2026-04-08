США и Иран заключили перемирие сроком на две недели, а Тегеран согласился временно открыть Ормузский пролив, но под контролем военных. Кроме того, обе страны объявили о победе друг над другом.

«Тотальная и полная победа. Сто процентов. Никаких сомнений», — заявил президент США Дональд Трамп в интервью AFP.

Аналогичную позицию высказала и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Мы достигли и превзошли свои основные военные цели за 38 дней. Успех нашей армии создал максимальный рычаг влияния, позволивший президенту Трампу и его команде провести жесткие переговоры, открывшие путь к дипломатическому урегулированию и долгосрочному миру. Кроме того, президент Трамп добился открытия Ормузского пролива», — написала она в соцсетях.

О своей победе объявил и Иран.

«Мы несем радостную весть великому народу Ирана: почти все цели войны достигнуты, а ваши доблестные сыны ввергли врага в состояние исторической беспомощности и неизбывного поражения. Наши руки остаются на курке, и если враг допустит малейшую ошибку, мы ответим в полную силу», — цитирует CNN сообщение Высшего совета национальной безопасности республики.

Однако Трамп назвал это заявление «фальшивкой» и обвинил CNN в распространении дезинформации, указав на более короткое и сдержанное заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, в котором о победе речи не шло.

Глава иранского МИД, в частности, написал в соцсетях следующее: «Если атаки против Ирана будут остановлены, то наши мощные вооруженные силы прекратят оборонительные операции».

Он также сообщил, что Иран рассматривает американский план из 15 пунктов, а Вашингтон принял «общие рамки» иранского плана из 10 пунктов «как основу для переговоров».

The Guardian отмечает, что заключение перемирия произошло примерно за час до истечения дедлайна американского президента Дональда Трампа, который пообещал уничтожить исламскую республику.

О чем будут договариваться США и Иран

Иран сообщил, что согласится на завершение войны только после того, как будет одобрен его план из 10 пунктов. В них входят: снятие всех первичных и вторичных санкций, сохранение контроля над Ормузским проливом, вывод американских войск с Ближнего Востока, прекращение атак на Иран и его союзников, разморозку иранских активов и принятие резолюции Совета Безопасности ООН, которая сделала бы любую договоренность обязывающей.

В версии плана на фарси также фигурировало «признание права на обогащение» урана — однако в английских версиях, распространенных иранскими дипломатами, этот пункт отсутствовал.

Трамп заявил, что вопрос с урановыми запасами Ирана будет «должным образом урегулирован», не уточнив деталей. «Это будет должным образом урегулировано — иначе я бы не пошел на соглашение», — сказал он AFP.

Как отмечает CNN, верховный лидер Ирана отдал всем военным подразделениям приказ прекратить огонь примерно через два часа после объявления о перемирии. «Это не конец войны, но все военные ветви должны выполнить приказ Верховного лидера и прекратить огонь», — говорится в заявлении, зачитанном на государственном канале IRIB.

Ключевую роль в заключении перемирия сыграл Пакистан. Именно премьер-министр Шехбаз Шариф передал иранский план Трампу и объявил о перемирии.

«С величайшей скромностью я рад сообщить, что Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки вместе со своими союзниками договорились о немедленном прекращении огня повсюду — включая Ливан — с немедленным вступлением в силу», — написал Шариф.

Он также пригласил делегации США и Ирана провести переговоры в Исламабаде в пятницу, 10 апреля. Белый дом заявил, что рассматривает возможность очных переговоров, однако окончательного решения пока нет.

По данным AP, в ситуацию важную роль сыграл Китай — крупнейший торговый партнер Ирана. По данным издания, Пекин оказывал давление на Тегеран, чтобы убедить начать переговоры. О том, что КНР помог усадить исламскую республику за стол, также заявил Трамп в разговоре AFP.

Израиль, вопреки заявлению Пакистана, сообщил, что перемирие не распространяется на Ливан, в то же время отметив, что также приостанавливает нанесение ударов по Ирану на две недели.

Кроме того, израильские власти потребовали от Тегерана немедленно открыть пролив и прекратить атаки против США, Израиля и стран Персидского залива. С начала израильской операции в Ливане там погибли не менее 1530 человек, включая 130 детей, более 1,2 млн человек покинули свои дома.

Об Ормузском проливе

Стратегический водный путь, через который в мирное время проходит около 20% мирового нефтяного трафика, фактически заблокирован с начала войны: по данным морского мониторинга, сейчас через него проходит лишь около 5% от довоенного объема. За время конфликта Иран атаковал не менее 19 судов вблизи пролива.

Аракчи заявил, что «безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен при координации с вооруженными силами Ирана с учетом технических ограничений».

Иранское агентство Tasnim тем временем сообщает, что Иран и Оман намерены взимать с проходящих судов транзитный сбор — до 2 млн долларов за судно.

Трамп написал в Truth Social, что США будут «помогать с пробками в Ормузском проливе» и «загрузятся всеми видами товаров, просто “зависнув” рядом, чтобы убедиться, что все идет хорошо».

Также американский лидер не исключил, что теперь на Ближнем Востоке наступит «золотой век», Иран сможет начать восстановление и будут заработаны «большие деньги»: «Будет много позитивных действий! <…> Это может стать золотым веком для Ближнего Востока».