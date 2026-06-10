Потеря панорамы «Оборона Севастополя 1854—1855 гг.» в результате удара ВСУ — это «очень серьезная трагедия», сообщил Life.ru научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков.

Он отметил, что от оригинального полотна и так оставались только отдельные фрагменты после удара гитлеровских войск в годы Великой Отечественной войны. Теперь же отреставрированный объект снова оказался практически уничтожен.

Историк рассказал, что когда панорама впервые была представлена публике в 1905 году, ее назвали одним из наиболее значимых художественно-исторических произведений своего времени. После войны художники Академии живописи СССР провели масштабную реставрацию полотна на основе сохранившихся фрагментов. Обновленная панорама была представлена в 1954 году — к 100-летию обороны Севастополя.

Как заявил Дюков, панорама имеет глубокую историческую ценность, поскольку является «уникальным свидетельством» ключевых событий Крымской войны и военной истории России.

«Панорама, которая стала объектом удара ВСУ, посвящена первой обороне Севастополя во время Крымской войны в 1854—1856 годах. На ней изображен бой на Малаховом кургане в 1855 году, когда русские солдаты отразили натиск в несколько раз превосходящих сил противника — англичан и французов», — пояснил собеседник издания.

В 2054—2055 годах будет отмечаться 200-летие обороны Севастополя. По словам ученого, вопрос о возможности восстановления панорамы к будущим памятным датам остается открытым.

Панорама была написана художником Францем Рубо. Она представляет собой полотно размером 14 на 115 м, к ней прилагаются дополнительные макеты. В основе сюжета — один день лета 1855 года, когда защитники города отражали штурм Малахова кургана и Корабельной стороны.

ВСУ нанесли удар по зданию музея-панорамы в ночь на 10 июня. В музее сообщили РИА Новости, что исторические фрагменты полотна не повреждены, так как там была представлена версия, восстановленная в советское время. Позднее представитель музея уточнила ТАСС, что значительная часть полотна погибла.

«Сгорел предметный план, сгорело полотно, удалось спасти несколько фрагментов», — сказала она.

Корреспондент ТАСС передал, что несколько поврежденных фрагментов полотна вынесли из выгоревшего здания музея. Они были размыты из-за попадания воды.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев ранее заявил, что от панорамы ничего не осталось, но она ранее была полностью оцифрована.

«Здание само по себе каменное, и, естественно, оно минимально пострадало, <…> а все внутреннее убранство, включая полотно, которое было в финальной стадии реставрации, конечно, от этого ничего не осталось. Но все оцифровано. Все материалы есть, все будет воссоздано в лучшем виде», — сказал он.

По данным Развозжаева, по музею был нанесен одиночный удар беспилотником с кумулятивным зарядом, который прожег крышу.

Что касается самого здания, то несмотря на пожар, уничтоживший все внутри, конструкции, изготовленные в 1905 году на Первой мариупольской мануфактуре, визуально уцелели. Об этом сообщил Дмитрий Орлов, руководитель проектов компании «Равелин», которая занималась реставрационными работами.

«Эта конструкция с 1905 года стоит. Все, что горит — сгорело. Объем здания — более 30 тыс. кв. м., сгорело все», — констатировал он.

Глава Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что ведомство сделает все возможное для восстановления панорамы. Она рассказала, что здание музея было отреставрировано в 2022—2024 годах, а реставрацию самого полотна и дополнительных элементов планировалось завершить к концу 2026 года. В этом же году должны были начаться работы по созданию первой очереди экспозиции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил убеждение, что разрушенный объект после восстановления «будет краше прежнего».