Игровой сервис Roblox 10 июня начал открываться в России без VPN спустя полгода с момента блокировки. В Минцифры подтвердили снятие ограничений.

На то, что Roblox начал работать без ограничений, обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она сослалась на соответствующие сообщения подписчиков.

В Минцифры подтвердили, что Roblox снова доступен российским пользователям.

«Компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис снова доступен на всей территории России», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что владелец Roblox реализовал «целый комплекс мер для дополнительной защиты детей», в том числе был запущен механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. В компании также обязались в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента, отмечается в сообщении министерства.

Во вторник, 9 июня, Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений с Roblox. Ведомства указали, что получили от владельца сервиса «гарантии реализации на платформе целого комплекса мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей».

Роскомнадзор заблокировал Roblox в декабре 2025 года, объяснив это распространением в сервисе экстремистских материалов и пропаганды ЛГБТ*. В ведомстве заявили, что платформа пользуется популярностью у педофилов, позволяет моделировать теракты и участвовать в азартных играх.

Позже Роскомнадзор сообщил, что Roblox выразил готовность выполнять требования российских властей. В январе 2026 года платформа ввела обязательное подтверждение возраста для общения в чатах по лицу или паспорту.

В Кремле признавали, что от детей поступает много жалоб на блокировку Roblox.

* решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России