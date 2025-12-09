Кремль фиксирует много детских обращений после блокировки игры Roblox, которая недоступна в России с 3 декабря, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о том, что российские дети хотят покинуть страну после того, как к популярной игровой платформе был ограничен доступ.

«Могу подтвердить, что действительно очень много детских обращений по этой теме. Они есть. Дети об этом пишут. Я имею в виду, не об отъезде они пишут. А вот об этой игре. Она фигурирует», — пояснил Песков.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox, объяснив это тем, что в игре «распространяются материалы, пропагандирующие экстремистскую и террористическую деятельность и популяризирующие ЛГБТ-тематику*.

Кроме того, регулятор утверждал, что дети на этой игровой платформе подвержены сексуальным домогательствам. РКН установил, что злоумышленники якобы выманивают у несовершеннолетних интимные фотографии и склоняют их к развратным действиям. По данным ведомства, педофилы пытаются перенести общение из Roblox в реальную жизнь.

Помимо этого, внутри платформы существуют комнаты, в которых игроки могут моделировать совершение террористических актов или участвовать в азартных играх, подчеркнули в РКН.

После того, как стало известно о блокировке Roblox, Мизулина заявила, что каждый второй ребенок, который к ней обращается, говорит «о желании уехать из России».

«Это дети 8-16 лет. Это ребята, которые всегда и везде ходят с флагами России. Искренне и от всей души. С какими мыслями и чувствами они будут жить дальше? Именно это меня сейчас тревожит больше всего. И я не боюсь говорить об этом прямо», — писала она в своем телеграм-канале.

Всего глава Лиги безопасного интернета получила 63 тыс. писем о ситуации вокруг Roblox от школьников, студентов и родителей. По ее словам, к Roblox «есть вопросы», в первую очередь из-за «нехорошей активности незнакомцев в отношении детей», но при этом, добавила она, детям не предоставили игровой альтернативы.

«Где кружки и спортивные секции, которые интересны, бесплатны и доступны ребятам в любом городе? Если детям создадут интересные, мотивирующие занятия в реальном мире, они, скорее всего, выберут их. Но когда это будет доступно повсюду? Дети сейчас просто перейдут на другие ресурсы либо будут использовать методы обхода. Сколько детей за последние дни после бана игры скачали себе приложение из трех букв? Сколько полезли искать так называемые “бесплатные обходы” в серой зоне? А значит, опять замкнутый круг», — сообщила глава Лиги безопасного интернета.

Она не исключила, что этой ситуацией могут воспользоваться мошенники, а родители вряд ли смогут контролировать происходящее.

«Как пишут некоторые родители школьников, массовый обход блокировок еще и формирует в целом пренебрежительное отношение к решениям государства. С малого возраста закладывается понимание у детей, что есть некий иной вариант», — подчеркнула Мизулина.

По ее мнению, у молодежи может сформироваться «недопонимание и недоверие», так как им «не дают четкие пруфы и разъяснения». Глава Лиги безопасного интернета добавила, что «нужно искать новые подходы».

*«международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено