Роскомнадзор (РКН) объявил о полной блокировке в России популярного игрового сервиса Roblox. Как сообщила пресс-служба ведомства, решение принято в связи с тем, что на платформе распространялись материалы, признанных экстремистскими, а также контент, содержащий пропаганду ЛГБТ*, передает «Интерфакс».

Кроме того, в РКН указали на серию серьезных угроз, связанных с игрой. По утверждению регулятора, в Roblox дети становятся жертвами сексуальных домогательств: злоумышленники якобы выманивают у несовершеннолетних интимные фотографии и склоняют их к развратным действиям. В ведомстве заявило, что платформа популярна среди педофилов, которые знакомятся с детьми в игровых чатах, а затем пытаются перенести общение в реальную жизнь.

Также в Роскомнадзоре отметили, что внутри игры существуют тематические комнаты и локации, где пользователи могут моделировать совершение террористических актов, нападений на школы или участвовать в азартных играх.

«Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов. В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий», — добавили в ведомстве.

При этом, как утверждают в РКН, администрация платформы Roblox неоднократно получала от ведомства официальные уведомления с требованием удалить противоправный контент и ограничить к нему доступ.

Ранее российские пользователи начали массово жаловаться на невозможность доступа к Roblox, платформа работала только с использованием VPN. Согласно статистике сервиса Downdetector, собранной на основе жалоб, 46% пользователей не смогли получить доступ через мобильное приложение, а еще 35% сообщили о проблемах с загрузкой официального сайта. Кроме того, были зафиксированы жалобы на общий сбой в работе сервиса (15%) и на неполадки в личном кабинете (2%).

Депутат Госдумы Антон Горелкин в своем телеграм-канале отметил, что блокировка Roblox может быть не окончательной. По его словам, если руководство платформы согласится устранить все выявленные Роскомнадзором нарушения, усилит модерацию контента и в полной мере выполнит требования российского законодательства, то работы сервиса в России снова будет возобновлена.

*«международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено