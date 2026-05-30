Россия пользуется тем, что страны Африки все меньше доверяют Западу, и стремится усилить свое влияние через различные соглашения. Об этом пишет Al Jazeera.

Телерадиокомпания обратила внимание на соглашение о ядерном сотрудничестве, которое Руанда и «Росатом» подписали 19 мая на Саммите инноваций в области ядерной энергетики в Кигали.

Al Jazeera отмечает, что формально оно представляет собой обычный технический документ, в котором перечислены такие направления, как наука, ядерная медицина и исследовательские реакторы, но на деле указывает на глубокий сдвиг в геополитическом балансе в Африке.

«Пока Москва укрепляет свое присутствие на континенте, Вашингтон и другие западные державы все чаще воспринимаются как непоследовательные партнеры, оставляя таким странам, как Руанда, пространство для поиска новых союзов», — говорится в статье.

В рамках меморандума предусматривается подготовка руандийских студентов в российских вузах по программам ядерной инженерии, совместные исследования и, в перспективе, создание Центра ядерных наук и технологий с исследовательским реактором, лабораториями и инфраструктурой ядерной медицины.

Пресс-секретарь руандийского правительства Йоланда Макоко уточнила, что технико-экономическое обоснование создания объекта на базе малого модульного реактора пока только разрабатывается, а план находится на самой ранней стадии.

Макоко добавила, что Руанда также подписала меморандум с правительством США по гражданскому ядерному сотрудничеству и соглашения с компаниями из Южной Африки и Австрии: то есть страна намеренно не делает ставку только на одного партнера.

«Эта сделка идет рука об руку с меморандумом о здравоохранении с Россией и переговорами об обороне с Францией. Руанда разграничивает партнерства, чтобы служить своим приоритетам», — объяснила старший аналитик компании Control Risks Беверли Очиенг.

Стратегия президента Руанды Поля Кагаме очевидна, отмечается в статье: поддерживать связи с США, Китаем, Европой, странами Персидского залива и Россией, не попадая в зависимость ни от кого из них. Эта позиция также объясняется непростыми отношениями с Вашингтоном, который обвиняет Кигали в поддержке вооруженной группировки М23 на востоке Конго.

Разворот Руанды к России отражает более широкую тенденцию: власти ряда африканских стран сомневаются, можно ли полагаться на внешних партнеров, когда их политические приоритеты меняются от одной администрации к другой, полагает Al Jazeera.

В статье утверждается, что Москва умело использует эти сомнения, продвигая принцип невмешательства и уважения суверенитета.

«Россия извлекает выгоду из ослабления доверия к западной последовательности. В глазах некоторых африканских лидеров подход Москвы выглядит более предсказуемым: инвестиции и обучение без дополнительных условий», — отметил специалист по дипломатии и международным отношениям, профессор Мачария Муненэ.

В частности, «Росатом» уже подписал соглашения с Египтом, Эфиопией, Нигерией, Ганой и Южной Африкой, уточняет Al Jazeera.

На фоне того, как Китай наращивает экономическое присутствие на континенте, а США сохраняют крупнейшую военную базу в Джибути и сотрудничают в сфере безопасности с Кенией, Угандой и Эфиопией, Африка все больше становится «шахматной доской для конкурирующих держав», говорится в статье.

Ядерные соглашения, которые заключают африканские страны, на деле выполняют двойную функцию: это техническое развитие и «политические сигналы», пишет Al Jazeera. Малый модульный реактор или исследовательский центр демонстрирует научный и промышленный потенциал государства — еще до того, как будет выработан хоть какой-то объем электроэнергии.

«Большинство ядерных соглашений России носят символический характер. Они позволяют “Росатому” доминировать в сфере технического потенциала даже в условиях санкций. Может пройти десять лет, прежде чем эти соглашения приведут к запуску электростанций», — сказала Очиенг.

Для Руанды ядерная программа вписывается во внутреннюю повестку: развитие ядерной медицины, подготовка инженеров, научные исследования. Если центр заработает, Кигали сможет претендовать на роль регионального хаба ядерных технологий — с притоком специалистов и инвестиций.

Президент Кагаме давно взял курс на превращение страны в технологически ориентированную экономику, и ядерное направление — логичная часть этой стратегии, пишет Al Jazeera.

«Ожидается, что подготовка технико-экономического обоснования, обучение студентов и планирование инфраструктуры займут несколько лет. Только после этого можно будет рассматривать вопрос о создании полноценных объектов. Этот процесс может занять десять лет и более», — говорится в материале.

Критики, впрочем, предупреждают: опора на иностранные технологии и кадры может обернуться долгосрочной зависимостью — особенно если геополитическая конъюнктура изменится.

«Россия не претендует на моральное превосходство. Эта честность в сочетании с западными двойными стандартами и привлекает к ней африканские страны», — добавил Муненэ.

В Восточной Африке интерес к ядерной энергетике проявляют Кения, Уганда и Эфиопия, хотя «прогресс в этой сфере идет медленно», подчеркивает Al Jazeera.