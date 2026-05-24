Президент РФ Владимир Путин заявил о большом значении для России укрепления дружественных связей со странами Африки, отметив общее стремление к построению «справедливого многополярного миропорядка». Об этом говорится в поздравительном послании российского лидера главам государств и правительств африканских стран по случаю Дня Африки, размещенном на сайте Кремля 24 мая.

«Российская Федерация придает большое значение упрочению традиционно дружественных связей с африканскими государствами. Нас объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободе от любых форм дискриминации и диктата», — говорится в тексте послания.

Путин указал, что страны Африки достигли «впечатляющих успехов» в экономической и социальной областях, играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

«В рамках Африканского союза, а также ряда субрегиональных организаций расширяется конструктивное взаимодействие, формируются механизмы коллективного реагирования на локальные конфликты и кризисные ситуации, последовательно продвигаются интеграционные процессы», — сказано в послании.

Путин назвал День Африки праздником, который «является символом победы народов вашего континента над колониализмом, их стремления к свободе, миру и процветанию».

Президент выразил уверенность, что третий саммит Россия — Африка, который запланирован на октябрь в Москве, позволит наметить новые перспективы развития сотрудничества между РФ и африканскими партнерами на различных направлениях.

«Буду рад видеть африканских лидеров в Москве. Искренне желаю всем вам здоровья и успехов в государственной деятельности, а вашим согражданам — мира и благополучия», — говорится в послании.

Ранее Путин на встрече с президентом Сейшельских островов в Москве выразил надежду, что представители островного государства примут участие в третьем форуме Россия — Африка.

20 мая бизнесмен Олег Дерипаска рассказал, что Россия и Китай во время визита Путина в Пекин договорились о совместных проектах, в том числе в Африке.