Открытие посольства Сейшельских островов в Москве запланировано на 2026 год. Об этом говорится в материалах к переговорам в Кремле президента России Владимира Путина с руководителем республики Патриком Эрмини, передает «Интерфакс».

В материалах Сейшелы названы важным партнером России в Африке, одним из основных направлений сотрудничества двух стран обозначен туризм. Там, в частности, указано, что в 2025 году Сейшельские острова посетили более 20 тыс. российских туристов.

Путин в ходе встречи с Эрмини обратил внимание на рост турпотока из России на Сейшелы.

«В общем туристическом потоке наши туристы занимают, по-моему, уже не менее 15%. Это уже на сегодняшний день неплохой показатель, но есть перспективы увеличения количества наших туристов в вашу страну. Мы хотим вас поблагодарить за то, что для наших граждан создаются благоприятные условия», — сказал президент.

Путин также выразил надежду, что представители Сейшел примут участие в третьем форуме Россия — Африка.

В свою очередь Эрмини заявил, что из-за войны на Ближнем Востоке количество туристов, приезжающих на Сейшелы, сократилось на 40%. Это связано с тем, что авиаперевозчики перестали осуществлять полеты на Сейшельские острова после начала военных действий в регионе, уточнил президент республики.

Эрмини также поблагодарил Путина за гуманитарную помощь, оказанную Москвой на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

«Вы помогли нам на прошлой неделе, мы знаем, что и завтра поступят дополнительные поставки. Мы очень благодарны за эту помощь, мы об этом не забудем», — заявил он.

Встреча в Кремле 22 апреля стала первым контактом лидеров России и Сейшел. Дипломатические отношения между государствами были установлены в 1976 году.