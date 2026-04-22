Условия денежных переводов через систему быстрых платежей (СБП) для граждан и бизнеса не изменятся с 1 мая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Банка России. Так регулятор прокомментировал появившиеся в СМИ и телеграм-каналах сообщения о том, что переводы по СБП с мая якобы станут платными.

«Условия переводов по СБП для граждан и бизнеса остаются прежними. Все размеры тарифов остались без изменений. В том числе, как и ранее, для граждан переводы до 100 тыс. рублей в месяц — бесплатные», — пояснил регулятор (цитата по РИА Новости)

В начале апреля ЦБ опубликовал решение совета директоров о тарифах на услуги Банка России за перевод денежных средств, уплачиваемых клиентами Центробанка в СБП. Согласно документу, тарифы при осуществлении перевода физлицами в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых составляют, в зависимости от суммы, от 5 копеек до 3 рублей. Отмечается, что тарифы вводятся в действие с 1 мая 2026 года.

«Газета.Ru» опубликовала комментарий бизнес-эксперта Дмитрия Трепольского о том, что платными станут любые трансакции, одной из сторон которых выступает коммерческая структура. В качестве примера Трепольский привел покупку кофе по QR-коду и перевод самозанятому. Издание подчеркнуло, что платить будут как продавец, так и покупатель.

«Что касается обычных граждан, то при совершении привычных переводов между физическими лицами тарифы ЦБ остаются нулевыми. Таким образом, рядовой пользователь не увидит новых строк “комиссия за перевод” в своем приложении, если только он не совершает платеж в адрес бизнеса», — заявил собеседник «Газеты.Ru».

В Банке России РБК пояснили, что изменения в тарифах носят «исключительно редакционный характер» и не касаются стоимости услуги.

Уточнения заключаются в том, что установленные ранее тарифы СБП объединены в общий документ. Также применен термин «клиент Банка России» с перспективой дальнейшего расширения участников системы. Кроме того, добавлено уточнение в отношении НДС — «НДС не облагается», пояснили в ЦБ.

«Это были технические правки, и эти комиссии и раньше существовали для клиентов Банка России, а именно для коммерческих банков — не для людей», — сообщили Осторожно Media в пресс-службе регулятора.

Телеграм-канал «Война с фейками» отнес к недостоверной информацию о том, что за коммерческие переводы придется платить от 5 копеек до 3 рублей. Паблик сослался на комментарий агентству ТАСС профессора кафедры банковского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Елены Хоменко. По ее словам, для граждан остаются «равными нулю» переводы, списание и зачисление с их банковских счетов на счета юрлиц и ИП.