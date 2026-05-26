Министерство войны США зафиксировало взрывной рост применения искусственного интеллекта — от 80 тысяч до 1,5 миллиона человек менее чем за 12 месяцев.

В ходе майской конференции Special Operations Forces Week в Тампе (Флорида), один из ведущих технологических чиновников американского оборонного ведомства огласил данные, которые сложно было бы представить еще год назад. Эмиль Михаэль, заместитель секретаря по исследованиям и разработкам и главный технологический директор Министерства войны США, сообщил, что число пользователей ИИ в ведомстве выросло примерно на 1 420 000 человек — то есть на 1775% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится на сайте Министерства войны США.

До прихода Михаэля в министерство, при штатной численности свыше 3 миллионов военнослужащих и гражданского персонала, ИИ-инструментами пользовались лишь около 80 000 человек. Сегодня их число достигло примерно 1,5 миллиона — на это обращает внимание издание ExecutiveGov, специализирующееся на новостях федерального правительства США.

Три уровня: от штаба до поля боя

По словам Михаэля, ведомство выстраивает применение ИИ по трем взаимосвязанным уровням: корпоративному, разведывательному и боевому. Именно боевой уровень остается главным приоритетом — военное руководство стремится сократить время принятия решений и повысить оперативную отдачу непосредственно в зоне конфликта.

«Каждый месяц мы наблюдаем какой-то новый удивительный прорыв в области ИИ. Как транслировать это в интересы Министерства войны и конкретного бойца — задача сравнительно новая», — цитирует Михаэля сайт Министерства войны. Цель — встраивать ИИ в системы вооружений так, чтобы военнослужащие могли действовать точнее, быстрее, принимать более взвешенные решения и наносить максимально эффективные удары.

Ключевым инструментом массового внедрения стала платформа GenAI.mil — корпоративная среда министерства, дающая персоналу доступ к большим языковым моделям и ИИ-агентам. Запущенная в конце 2025 года, она в течение нескольких месяцев охватила более 1,3 миллиона пользователей, сообщает ExecutiveGov. Ускорению процесса способствовала стратегия применения ИИ, обнародованная в январе 2026 года секретарем по вопросам войны Питом Хегсетом, — она нацелена на снятие бюрократических барьеров и стремительное внедрение передовых технологий в оборонные миссии.

Дроны как витрина новой доктрины

Наглядным примером того, как ИИ меняет принципы закупок и оперативные возможности армии, Михаэль назвал программу Drone Dominance («Господство дронов»). В ее рамках выделено 1,1 миллиарда долларов на приобретение 200 000 малых ударных беспилотников к 2027 году, пишет ExecutiveGov. Принципиальное новшество программы — намеренное расширение конкуренции среди поставщиков: раньше продавать дроны министерству имела право лишь горстка компаний, которым незачем было вкладываться в развитие своих продуктов.

На панели SOF Week также обсуждались вопросы масштабирования автономных прототипов от экспериментов до реального применения и обращения с данными как с оружием в условиях противодействия противника, сообщает издание Military Embedded Systems.

Патриотизм против зарплаты Кремниевой долины

Вопрос кадров оказался одним из самых острых на конференции. Признавая, что в финансовом плане министерству сложно конкурировать с частным сектором, Михаэль сделал ставку на другое: ведомство апеллирует к патриотическим ценностям молодых специалистов, убеждая выпускников колледжей и аспирантов, что служба стране не означает потерянного времени или упущенных карьерных возможностей. Несколько сотен недавних выпускников уже приняты на работу, а до конца года планируется нанять еще столько же, уточняет сайт Министерства войны.

Участники панели — представители частного оборонного бизнеса — подтвердили, что сегодня работать на национальную безопасность снова «круто». «Теперь снова модно заботиться о своей стране и участвовать в этой миссии», — заявил один из со-участников дискуссии, партнер венчурного фонда.

Кто такой Эмиль Михаэль

Эмиль Михаэль занимает должность заместителя секретаря по исследованиям и разработкам и главного технологического директора Министерства войны США, обеспечивая технологическое превосходство американских вооруженных сил. В сферу его прямого надзора входят такие структуры, как DARPA и Агентство по противоракетной обороне. В 2026 году Михаэль стал лауреатом премии Wash100 — ежегодной награды, вручаемой ста наиболее влиятельным фигурам в сфере государственных оборонных контрактов. По оценке организаторов, он удостоен этой премии за реформаторский первый год на посту: ускорение внедрения критических технологий и принципиальный курс на сокращение бюрократии в инновационном цикле оборонного ведомства, пишет Wash100.