В парламенте Болгарии обсуждают предложение «снять все санкции с России». Об этом сообщил в интервью ТАСС депутат от правопопулистской партии «Возрождение» Ангел Георгиев, недавно посетивший Россию во главе партийной делегации.

Он объяснил, что самолетам МиГ-29, которые есть у Болгарии, требуется замена двигателей, и «этим должны заняться российские компании».

«Мы предложили следующее: снять санкции на российское топливо, энергетические санкции, санкции на обслуживание этих самолетов. Если бы правительство действительно хотело это сделать, оно уже сделало бы», — сказал Георгиев.

У Болгарии могло бы быть более дешевое электричество, продолжил он. Однако цены на электроэнергию в стране «намного выше» — в том числе из-за антироссийских санкций, считает парламентарий.

Он также указал на недостроенную атомную электростанцию на реке Дунай в городе Белене, которая изначально была российским проектом.

«Там не установлены реакторы. Мы должны сделать это с использованием российских технологий, чтобы они работали и производили дешевое электричество. <…> Прошлые правительства решили заменить их на американские реакторы, заплатив за них огромные деньги», — заявил Георгиев.

Он отметил, что у новых властей страны во главе с «пророссийским» премьером Руменом Радевым «нет ярко выраженной антироссийской риторики, но этого недостаточно». В частности, нового министра иностранных дел страны Велиславу Петрову он охарактеризовал как «женщину с откровенно русофобскими взглядами».

«Так что это абсолютно то же самое, что и при предыдущих правительствах. Это спектакль. Мы видим, что, что бы ни говорил новый премьер-министр, его действия не отличаются от действий предшественников. Ничего не изменилось», — посетовал депутат.

Представитель партии евроскептиков высказал мнение, что новые власти не оправдывают надежд болгарского населения, которое хочет перемен.

«Ситуация очень плохая, это безумие. У правительства есть все полномочия, чтобы просто поговорить с российским правительством и сказать: „Давайте перезапустим российский проект“. Но они этого не делают», — упрекнул Георгиев.

Он допустил, что в Западной Европе, включая Германию и Францию, могут появиться «новые патриотические силы», которые в случае прихода к власти развернутся в сторону России. Так он ответил на вопрос ТАСС, могут ли власти этих стран «стать менее русофобскими при национально ориентированных правительствах».

«Два года назад многие думали, что перемены начнутся с Восточной Европы. Теперь они могут начаться с Западной Европы. В Британии, например, правительство почти разваливается. Того же можно ожидать в Германии и во Франции. В Германии тоже — <…> “Альтернатива для Германии” (ультраправая партия. — Прим. RTVI) набирает силу», — перечислил Георгиев.

По его словам, Болгария благодаря своему географическому положению должна стать «мостом между Востоком и Западом». С Россией страну объединяют и православная религия, и общая история, и близкие языки, сказал он, назвав это «великим культурным наследием».

Экс-президент Болгарии Румен Радев, которого СМИ называют «болгарским Орбаном», был избран премьером страны в мае. Месяцем ранее его движение «Прогрессивная Болгария» победило на досрочных парламентских выборах. Партия «Возрождение», которую представляет Ангел Георгиев, заняла пятое место, получив 4,3% голосов.

В ходе избирательной кампании Радев заявлял о намерении развивать «практические отношения с Россией, основанные на взаимном уважении и равноправии». Он также неоднократно выступал против военной помощи Украине и призывал возобновить диалог с Москвой для завершения конфликта.