Движение «Прогрессивная Болгария» бывшего президента Болгарии Румена Радева лидирует на парламентских выборах. Об этом свидетельствуют данные экзитпола агентства «Тренд».

По предварительным сведениям, «Прогрессивная Болгария» набирает 39,2% голосов, значительно опережая идущую второй партию ГЕРБ бывшего болгарского премьера Бойко Борисова с 15,1%. Следом расположилась правоцентристская коалиция «За перемены — Демократическая Болгария» с 8,1%.

Досрочные выборы в Народное собрание Болгарии (однопалатный парламент) прошли в воскресенье, 19 апреля. Сейчас ведется подсчет голосов. Явка составила около 47% избирателей (примерно 3,1 млн человек).

Румен Радев занял пост президента Болгарии в январе 2017 года, а в 2021-м был переизбран на второй срок. В начале 2026 года он объявил об отставке после массовых антикоррупционных протестов, объяснив это желанием помочь стране выйти из глубокого политического кризиса. Среди прочего, политик критиковал болгарскую политическую элиту за «предательство интересов граждан».

В день голосования экс-президент заявил, что будет стремиться к уважительным и равноправным отношениям с Россией.

Западные СМИ считают, что Радев в случае победы на выборах может стать для Москвы «новым Виктором Орбаном». Politico отмечала, что болгарский экс-президент «давно занимает позиции, близкие к Кремлю» в том, что касается Украины, а также намекал на желание закупать нефть у России. Кроме того, он неоднократно призывал к диалогу с Москвой и выступал против военной помощи Киеву.