19 апреля в Болгарии стартуют парламентские выборы — восьмые с 2021 года. Последнее правительство Росена Желязкова не продержалось около года, уйдя в отставку в декабре 2025-го на фоне массовых протестов в стране. Сейчас в гонке за пост премьер-министра в парламентской республике два фаворита: экс-президент Болгарии Румен Радев и бывший глава правительства Бойко Борисов. Причем оба могут не понравиться Евросоюзу из-за своих позиций по Украине и России. Подробнее — в материале RTVI.

Восьмые досрочные выборы

По результатам прошлого голосования в октябре 2024 года к власти пришло коалиционное правительство, которое возглавил Росен Желязков. Однако этот кабмин смог продержаться лишь до декабря 2025 года, уйдя в отставку.

Причиной стали массовые антикоррупционные протесты, начавшиеся в ноябре. Люди стали выходить на улицы, недовольные планами властей повысить налоги и социальные взносы. Сначала правительство отозвало из парламента проект бюджета, а потом объявило об отставке.

19 апреля в Болгарии будут избираться 240 депутатов в Народное собрание (однопалатный парламент). В республике действует пропорциональная избирательная система, а сама страна разделена на 31 избирательный округ. Чтобы попасть в парламент, партии должны преодолеть барьер в 4%.

Как отмечает Центральная избирательная комиссия России, на депутатские места претендуют около 4,8 тыс. человек. Избирательные участки откроются в 7 утра и закроются в 20:00.

«Своих представителей в каждом из 31 многомандатных округов выдвинули 14 политических партий и 10 коалиций. Они могут выдвигать одних и тех же кандидатов минимум в двух округах. В одном из округов в выборах участвует кандидат-самовыдвиженец», — сообщил ЦИК России в своем телеграм-канале.

Несмотря на то, что в выборах примут участие больше 20 партий и коалиций, уже сейчас можно говорить о двух главных претендентах на кресло премьер-министра. Согласно данным опросов на 17 апреля, опубликованных PolitPro, фаворитами гонки считаются движение «Прогрессивная Болгария» (32,6%), основанная лишь в начале марта экс-президентом страны Руменом Радевым, и партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) бывшего премьера Бойко Борисова (20,3%). На третьем месте расположилась правоцентристская коалиция «За перемены — Демократическая Болгария» с 12%.

Экс-президент

Если верить результатам опросов, вероятнее всего новым премьер-министром станет именно Румен Радев. Он занимал пост президента Болгарии с января 2017-го по январь 2026-го. В начале года Радев объявил об отставке, объяснив это тем, что хочет помочь стране выйти из глубокого политического кризиса. Он раскритиковал болгарскую политическую элиту за «предательство интересов граждан», а также заявил, что досрочные выборы дадут возможность порвать с «мафиозной моделью власти».

Как отмечает агентство Reuters, победа Радева может изменить внешнюю политику Болгарии, которая до сих пор определялась партиями, лояльными Брюсселю. Болгария вступила в еврозону в январе, а в марте подписала соглашение о безопасности с Украиной на 10 лет — шаги, против которых выступает Радев.

«Создатели коалиции ввели евро в Болгарии, не спросив вашего мнения. И теперь, когда вы оплачиваете счета, всегда помните, какие политики обещали вам, что вы попадете в „клуб богатых“», — заявил Румен Радев.

Издание Politico отмечает, что бывший президент «давно занимает позиции, близкие к Кремлю» в том, что касается Украины, а также намекал на желание закупать нефть у России. Несмотря на то, что Радев осудил начало военной операции на Украине, он неоднократно выступал против военной помощи Киеву, а также говорил, что возобновление диалога с Москвой — способ прекращения конфликта.

«Мы можем стать очень важным звеном во всем этом механизме <…> по восстановлению отношений с Россией», — отмечал Радев.

Некоторые СМИ пишут о том, что Румен Радев может стать для Москвы новым Виктором Орбаном, который впервые за 16 лет проиграл на парламентских выборах в Венгрии. Все время нахождения у власти он считался пророссийским политиком в Европе.

Экс-премьер

Конкуренцию ему может составить бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, который трижды возглавлял кабмин страны. В отличие от «пророссийского» Радева, Борисов занимает более европейскую позицию. После начала военного конфликта на Украине он критиковал действия России, а также выступал за предоставление военной помощи Киеву, однако потом несколько изменил свое отношение.

В частности, его партия «ГЕРБ» в декабре 2024 года не дала на тот момент действующему премьер-министру Димитару Главчеву подписать двусторонне соглашение по безопасности с Украиной. Также Борисов выступает за скорейшее мирное урегулирование конфликта.

Тем не менее, экс-премьера нельзя назвать «другом Москвы». В частности, его правительство добилось отмены строительства газопровода «Южный поток», который должен был пролегать по дну Черного моря из Анапского района в болгарский порт Варну. Вместо этого Борисов продвигал проект по созданию соединительного трубопровода с Румынией, Грецией, Турцией и Сербией, но он не увенчался спехом. Вместо него был построен «Балканский поток» — магистральный газопровод, ответвляющийся от «Турецкого потока».