Полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков, много лет проживший в США в качестве разведчика-нелегала, рассказал в специальном интервью RTVI, скучает ли по Америке.
«Я скучаю по некоторым вещам чисто бытовым. Например, погоде. Мне очень нравится бостонская осень. В отличие от московской осени, где 1 сентября сразу холодный дождь идет, бостонская осень с конца августа до середины ноября потихонечку холодеет-холодеет, по полградуса в неделю… И этот процесс, когда падают листья, когда они становятся сначала желтыми, потом красными, вот эти клены… Это очень красиво», — рассказал Безруков.
Он отметил, что больше ни по чему из США не скучает.
В 2010 году в США были задержаны 10 российских разведчиков, в том числе супруги Андрей Безруков и Елена Вавилова. Задержанных обменяли в Вене на четырех осужденных в России, среди которых был экс-полковник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Сергей Скрипаль.
Президент России Владимир Путин заявил, что разведчиков раскрыли в результате предательства. В ноябре 2010 года «Коммерсант» опубликовал статью, в которой говорилось, что российских агентов сдал начальник американского отдела управления «С» Службы внешней разведки полковник Щербаков, который незадолго до «шпионского скандала» сбежал в США.
«Интерфакс» и РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах написали, что его зовут Александр Потеев. В 2011 году Потеева заочно приговорили к 25 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене и дезертирстве.