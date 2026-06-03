Полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков, много лет проживший в США в качестве разведчика-нелегала, рассказал в специальном интервью RTVI, скучает ли по Америке.

«Я скучаю по некоторым вещам чисто бытовым. Например, погоде. Мне очень нравится бостонская осень. В отличие от московской осени, где 1 сентября сразу холодный дождь идет, бостонская осень с конца августа до середины ноября потихонечку холодеет-холодеет, по полградуса в неделю… И этот процесс, когда падают листья, когда они становятся сначала желтыми, потом красными, вот эти клены… Это очень красиво», — рассказал Безруков.

Он отметил, что больше ни по чему из США не скучает.