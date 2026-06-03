Семь американских штатов во главе с Нью-Йорком подали иск против администрации Дональда Трампа из-за отмены соглашения о строительстве морской ветроэлектростанции у побережья штата, сообщает Reuters. Власти оспаривают решение расторгнуть договор аренды участка с дочерней структурой французской TotalEnergies и компенсировать компании $795 млн в обмен на отказ от новых проектов в сфере морской ветроэнергетики в США.

Как следует из иска, компания также согласилась инвестировать почти $1 млрд в проекты, связанные с ископаемым топливом, включая завод по производству сжиженного природного газа в Техасе и бурение нефтегазовых скважин. Штаты считают, что администрация нарушила административные процедуры и нецелевым образом использовала государственные средства, несмотря на отсутствие судебного спора между сторонами.

В Министерстве внутренних дел заявили, что соглашение было добровольным и соответствовало установленным правилам. Ведомство также раскритиковало политику предыдущей администрации, указав, что субсидии на морскую ветроэнергетику обходились налогоплательщикам в миллиарды долларов. Минюст от комментариев отказался.

По оценке властей штатов, проект Attentive Energy мог обеспечить электроэнергией до 1,3 млн домов в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул назвала сделку «возмутительным злоупотреблением деньгами налогоплательщиков», заявив, что она подрывает развитие энергетики и сокращение выбросов.

Дональд Трамп ведет активную кампанию против ветряной энергетики, последовательно выступая за сворачивание ветропарков в пользу традиционных источников энергии. В рамках борьбы с «зеленой» повесткой его администрация вводит моратории на морские проекты и выплачивает компенсации энергокомпаниям за отказ от строительства турбин. Трамп регулярно называет ветряные турбины «уродливыми», а ветряную энергетику «мошенничеством» заявляя, что они наносят катастрофический ущерб экосистемам, в частности массово убивают птиц.