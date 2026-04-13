Партия «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана проиграла оппозиции впервые за 16 лет. «Тиса» во главе с 45-летним политиком Петером Мадьяром, вероятно, получит 138 из 199 мест в парламенте. Орбан был образцом для подражания для многих крайне правых партий в Европе, а также соратником и близким другом как Кремля, так и Белого дома при президенте Дональде Трампе, отмечают мировые СМИ. Теперь же Венгрию, вероятно, ждет глобальная перестройка, которая может отразиться и на внешнеполитическом курсе Будапешта.

The New York Times:

Виктор Орбан долгое время представлял собой проблему и «источник разочарования» для Евросоюза. Его поражение на выборах было воспринято высшим руководством ЕС как потенциальный момент для кардинальных перемен после многолетних столкновений между Брюсселем и Будапештом.

Орбан часто препятствовал достижению важнейших политических целей ЕС, включая блокирование кредита Украине и санкционных пакетов против России. Его администрация долгое время рассматривалась как угроза безопасности из-за сравнительно тесных связей с Кремлем. Победа оппозиционной партии Венгрии во главе с Петером Мадьяром может начать менять сложившуюся ситуацию.

Поражение Орбана также означает, что Европейский союз теряет, пожалуй, своего самого ярого внутреннего критика.

The Guardian:

Венгерская оппозиционная партия «Тиса» одержала победу на выборах, положив конец 16-летнему правлению Виктора Орбана. Этот результат, вероятно, потрясет Белый дом и изменит отношения Будапешта с ЕС. Мадьяр, пообещавший наладить напряженные отношения Венгрии с Евросоюзом, бороться с коррупцией и направить средства на давно заброшенные госуслуги, заявил, что избиратели «Тисы» переписали венгерскую историю.

За выборами внимательно следили во всем мире. Голосование рассматривали как проверку стойкости движения MAGA и глобальных крайне правых, многие из которых давно видели в Орбане источник вдохновения и стремились следовать его стратегии.

Аналитики поспешили предупредить: перемены, вероятно, будут происходить медленно. За 16 лет правления партия «Фидес» заполнила венгерское государство, СМИ и судебную систему лояльными ей людьми. Как они отреагируют на смену правительства, остается под вопросом.

Politico:

Даже манипуляции на выборах и захват власти, имевшие место эти полтора десятилетия пребывания «Фидес» у руля, не смогли спасти премьер-министра Венгрии Виктора Орбана от сокрушительного поражения. Не помогла и громкая поддержка друзей Орбана из движения MAGA, включая президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса, которые выступили за своего самого верного европейского идеологического союзника, нарушив табу на участие политиков в чужих выборах.

Однако избиратели были недовольны Орбаном, все больше уставая от него и его партии «Фидес», которую венгры ассоциировали с кумовством и коррупцией, способствующими падению экономики. Но у Орбана не было нового ответа на меняющиеся настроения населения. Он неуклонно придерживался стратегии, которую использовал на предыдущих трех выборах: представлял себя единственным человеком, способным защитить венгерские интересы, и выдумывал внешние угрозы. Но геополитическая паника в этот раз не сработала.

Великий популист утратил способность привлекать к себе внимание и не осознал, что его позиции подрываются теми же недостатками, которые ослабили авторитарных лидеров по всему миру: безудержная коррупция и кумовство, клептократический правящий класс и разрушающаяся инфраструктура. Все это лишь укрепило позиции Мадьяра и усилило его.

The Washington Post:

Виктор Орбан признал поражение на выборах. Этот проигрыш отразится в Вашингтоне и Москве, а также положит конец 16-летнему правлению самопровозглашенного защитника нелиберальной христианской демократии, любимца американских консерваторов, поддерживающих движение MAGA, союзника Кремля и ярого противника лидеров ЕС в Брюсселе.

Ведущие европейские лидеры осыпали Венгрию поздравлениями. Для них Орбан был источником серьезного разочарования, поскольку премьер-министр использовал право вето своей страны для блокирования ключевых инициатив ЕС, включая кредит в размере €90 млрд для Украины.

В воскресенье вечером многочисленные сторонники «Тисы» собрались на противоположном от роскошного здания парламента Будапешта берегу Дуная в ожидании результатов. Когда люди выходили из метро, ​​они время от времени скандировали «Арад Тиса», что переводится как «Тиса поднимается».

В толпе было много молодых людей, многие из которых голосовали впервые. Они заявили, что Мадьяр заслужил их поддержку, объезжая страну и решая широкий круг внутренних проблем.

Проигрыш Орбана стал переломным моментом для Брюсселя, где венгерский премьер-министр превратил в искусство препятствование политике ЕС. Его поражение также показало ограниченность глобального влияния политического движения Трампа. Президент США непопулярен в Европе, где даже его идеологические союзники выступают против войны в Иране, а также были обеспокоены его угрозами захватить Гренландию.

O Globo:

Премьер-министр Венгрии и мировой лидер крайне правых Виктор Орбан признал поражение от оппозиции, открыв путь к переходу власти в стране, которая за 16 лет превратилась в фронт сопротивления либеральным ценностям в самом сердце ЕС со своей моделью «нелиберальной демократии».

Лидер оппозиции с долей иронии высмеял победную речь Орбана в 2022 году, когда премьер-министр заявил, что победа в том году была настолько велика, что ее, вероятно, можно было увидеть с Луны.

«Наша победа, возможно, и не видна с Луны, но она видна по всей Венгрии», — заявил он.

Последствия выборов выходят далеко за пределы Венгрии. Следующий премьер-министр может повлиять на ход ***** [военного конфликта] на Украине, которую Орбан считает врагом Венгрии, и на европейскую безопасность.

Поражение Орбана также стало ударом для крайне правых сил по всему миру, лишившихся своего самого надежного представителя в самом сердце ЕС и примера, почитаемого радикальными движениями.