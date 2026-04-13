Партия «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана проиграла оппозиции впервые за 16 лет. «Тиса» во главе с 45-летним политиком Петером Мадьяром, вероятно, получит 138 из 199 мест в парламенте. Орбан был образцом для подражания для многих крайне правых партий в Европе, а также соратником и близким другом как Кремля, так и Белого дома при президенте Дональде Трампе, отмечают мировые СМИ. Теперь же Венгрию, вероятно, ждет глобальная перестройка, которая может отразиться и на внешнеполитическом курсе Будапешта.
Виктор Орбан долгое время представлял собой проблему и «источник разочарования» для Евросоюза. Его поражение на выборах было воспринято высшим руководством ЕС как потенциальный момент для кардинальных перемен после многолетних столкновений между Брюсселем и Будапештом.
Орбан часто препятствовал достижению важнейших политических целей ЕС, включая блокирование кредита Украине и санкционных пакетов против России. Его администрация долгое время рассматривалась как угроза безопасности из-за сравнительно тесных связей с Кремлем. Победа оппозиционной партии Венгрии во главе с Петером Мадьяром может начать менять сложившуюся ситуацию.
Поражение Орбана также означает, что Европейский союз теряет, пожалуй, своего самого ярого внутреннего критика.
Венгерская оппозиционная партия «Тиса» одержала победу на выборах, положив конец 16-летнему правлению Виктора Орбана. Этот результат, вероятно, потрясет Белый дом и изменит отношения Будапешта с ЕС. Мадьяр, пообещавший наладить напряженные отношения Венгрии с Евросоюзом, бороться с коррупцией и направить средства на давно заброшенные госуслуги, заявил, что избиратели «Тисы» переписали венгерскую историю.
За выборами внимательно следили во всем мире. Голосование рассматривали как проверку стойкости движения MAGA и глобальных крайне правых, многие из которых давно видели в Орбане источник вдохновения и стремились следовать его стратегии.
Аналитики поспешили предупредить: перемены, вероятно, будут происходить медленно. За 16 лет правления партия «Фидес» заполнила венгерское государство, СМИ и судебную систему лояльными ей людьми. Как они отреагируют на смену правительства, остается под вопросом.
Politico:
Даже манипуляции на выборах и захват власти, имевшие место эти полтора десятилетия пребывания «Фидес» у руля, не смогли спасти премьер-министра Венгрии Виктора Орбана от сокрушительного поражения. Не помогла и громкая поддержка друзей Орбана из движения MAGA, включая президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса, которые выступили за своего самого верного европейского идеологического союзника, нарушив табу на участие политиков в чужих выборах.
Однако избиратели были недовольны Орбаном, все больше уставая от него и его партии «Фидес», которую венгры ассоциировали с кумовством и коррупцией, способствующими падению экономики. Но у Орбана не было нового ответа на меняющиеся настроения населения. Он неуклонно придерживался стратегии, которую использовал на предыдущих трех выборах: представлял себя единственным человеком, способным защитить венгерские интересы, и выдумывал внешние угрозы. Но геополитическая паника в этот раз не сработала.
Великий популист утратил способность привлекать к себе внимание и не осознал, что его позиции подрываются теми же недостатками, которые ослабили авторитарных лидеров по всему миру: безудержная коррупция и кумовство, клептократический правящий класс и разрушающаяся инфраструктура. Все это лишь укрепило позиции Мадьяра и усилило его.
Виктор Орбан признал поражение на выборах. Этот проигрыш отразится в Вашингтоне и Москве, а также положит конец 16-летнему правлению самопровозглашенного защитника нелиберальной христианской демократии, любимца американских консерваторов, поддерживающих движение MAGA, союзника Кремля и ярого противника лидеров ЕС в Брюсселе.
Ведущие европейские лидеры осыпали Венгрию поздравлениями. Для них Орбан был источником серьезного разочарования, поскольку премьер-министр использовал право вето своей страны для блокирования ключевых инициатив ЕС, включая кредит в размере €90 млрд для Украины.
В воскресенье вечером многочисленные сторонники «Тисы» собрались на противоположном от роскошного здания парламента Будапешта берегу Дуная в ожидании результатов. Когда люди выходили из метро, они время от времени скандировали «Арад Тиса», что переводится как «Тиса поднимается».
В толпе было много молодых людей, многие из которых голосовали впервые. Они заявили, что Мадьяр заслужил их поддержку, объезжая страну и решая широкий круг внутренних проблем.
Проигрыш Орбана стал переломным моментом для Брюсселя, где венгерский премьер-министр превратил в искусство препятствование политике ЕС. Его поражение также показало ограниченность глобального влияния политического движения Трампа. Президент США непопулярен в Европе, где даже его идеологические союзники выступают против войны в Иране, а также были обеспокоены его угрозами захватить Гренландию.
Премьер-министр Венгрии и мировой лидер крайне правых Виктор Орбан признал поражение от оппозиции, открыв путь к переходу власти в стране, которая за 16 лет превратилась в фронт сопротивления либеральным ценностям в самом сердце ЕС со своей моделью «нелиберальной демократии».
Лидер оппозиции с долей иронии высмеял победную речь Орбана в 2022 году, когда премьер-министр заявил, что победа в том году была настолько велика, что ее, вероятно, можно было увидеть с Луны.
«Наша победа, возможно, и не видна с Луны, но она видна по всей Венгрии», — заявил он.
Последствия выборов выходят далеко за пределы Венгрии. Следующий премьер-министр может повлиять на ход ***** [военного конфликта] на Украине, которую Орбан считает врагом Венгрии, и на европейскую безопасность.
Поражение Орбана также стало ударом для крайне правых сил по всему миру, лишившихся своего самого надежного представителя в самом сердце ЕС и примера, почитаемого радикальными движениями.