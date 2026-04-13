За выборами в Венгрии 12 апреля следили в Европе и за ее пределами. Вот как мировые политики по горячим следам отреагировали на поражение Виктора Орбана и победу Петера Мадьяра.

Президент Франции Эмманюэль Макрон (соцсеть Х, посты на французском и венгерском):

«Я только что говорил с Петером Мадьяром, чтобы поздравить его с победой на выборах в Венгрии. Франция приветствует победу демократического участия, приверженность венгерского народа ценностям Европейского союза, а также приверженность Венгрии Европе. Давайте вместе двигаться вперед к более суверенной Европе — ради безопасности нашего континента, нашей конкурентоспособности и нашей демократии».

Канцлер Германии Фридрих Мерц (соцсеть Х, посты на немецком и венгерском):

«Венгрия приняла решение. Сердечно поздравляю с победой на выборах, дорогой @magyarpeterMP. С нетерпением жду сотрудничества ради сильной, безопасной и, прежде всего, единой Европы».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо (соцсеть Х):

«Со всем уважением я признаю решение граждан Венгрии на вчерашних парламентских выборах, и я готов к активному сотрудничеству с новым премьер-министром Венгрии, которого я поздравляю с результатами выборов. Цели правительства Словакии остаются неизменными.

Мы привержены дружеским и взаимовыгодным отношениям с Венгрией, а также обеспечению эксклюзивного положения для национальных меньшинств, проживающих в наших странах. Правительство Словакии поддерживает возрождение формата Вышеградской группы (объединение четырёх центральноевропейских государств: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. — Прим.RTVI). Совместный подход с Венгрией в защите наших энергетических интересов.

Я верю, что со стороны Словакии, Венгрии и Центральной Европы в целом сохранится интерес к восстановлению нефтепровода «Дружба»».

Премьер-министр Польши Дональд Туск (во время телефонного звонка Петеру Мадьяру):

«Алло, Петер! Я так счастлив! Я думаю, что я рад даже больше, чем ты».

Президент Украины Владимир Зеленский (в соцсети X, на украинском, венгерском и английском):

«Поздравляем Петера Мадьяра и партию «Тиса» с их сокрушительной победой. Важно, когда конструктивный подход преобладает.

Украина всегда стремилась к хорошим добрососедским отношениям со всеми в Европе и мы готовы продвигать наше сотрудничество с Венгрией.

Европа и все европейские нации должны стать сильнее, миллионы европейцев жаждут сотрудничества и стабильности. Мы готовы к встречам и совместной конструктивной работе на благо обеих наций, а также во имя мира, безопасности и стабильности Европы».

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон (соцсеть Х):

«Конец автократического режима Виктора Орбана — это победа не только для Венгрии, но и для людей, которые ценят демократию во всем мире. Поздравляем «Тису», нового лидера Петера Мадьяра и венгров всего мира».

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр (соцсеть Х):

«Спасибо, Венгрия!»

«Премьер-министр Виктор Орбан только что позвонил поздравить нас с нашей победой»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (на выступлении перед сторонниками партии):

«Итог выборов для нас болезненный, но однозначный. Ответственность и возможность управлять страной нам не были предоставлены. Я уже поздравил победителя».