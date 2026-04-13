В Венгрии подводят итоги парламентских выборов, которые уже называют историческим поворотом для страны. После обработки 94,66% протоколов победу одерживает оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. По предварительным данным, оппозиция получает 138 из 199 мест в Государственном собрании, что обеспечивает ей конституционное большинство.

Правящая коалиция «Фидес», возглавляемая Виктором Орбаном, который занимал пост премьер-министра с 2010 года, пока получает 54 мандата. Еще 7 мест в новом составе парламента достаются партии «Наша страна».

Выступая перед сторонниками на многотысячном митинге в Будапеште вечером 12 апреля, Петер Мадьяр официально объявил о победе.

«»Тиса» и Венгрия выиграли эти выборы. Это не маленькая, а очень большая победа. Вместе с вами мы изменили систему Орбана. Вместе мы освободили Венгрию и вернули ее себе», — заявил политик под аплодисменты.

Участники предвыборной гонки в Венгрии: TISZA («Тиса», 53,45%): центристская оппозиционная партия под руководством Петера Мадьяра после подсчета более половины бюллетеней занимает первое место. Партия шла на выборы с программой глубоких политических реформ. FIDESZ-KDNP («Фидес», 37,92%): консервативный блок во главе с Виктором Орбаном, который находился у власти в Венгрии 16 лет, опираясь на ценности национального суверенитета и традиционализма. Mi Hazánk («Наша Родина», 5,99%): правая радикально-националистическая партия, выступающая за жесткую миграционную политику и защиту нацинтересов в их наиболее консервативном прочтении. DK («Демократическая коалиция», 1,20%): проевропейская леволиберальная партия, возглавляемая бывшим премьером Ференцем Дюрчанем. Традиционно выступает за тесную интеграцию с ЕС. MKKP («Партия двуххвостой собаки», 0,81%): сатирическая партия, использующая юмор, абсурд и арт-активизм для критики традиционной полсистемы и ироничного освещения проблем общества

Курс на Европу и НАТО

Мадьяр подчеркнул, что его правительство намерено радикально пересмотреть внешнеполитический курс страны, который в последние годы вызывал острую критику в Брюсселе и Вашингтоне. Лидер «Тисы» пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в Евросоюзе и НАТО, назвав страну «сильным и надежным союзником».

Кроме того, Мадьяр анонсировал масштабные внутренние реформы, направленные на «укрепление демократии» и восстановление верховенства права.

Требование отставки президента

Победная речь Мадьяра сопровождалась жесткими политическими заявлениями. Лидер оппозиции призвал всех действующих руководителей страны, включая президента Тамаша Шуйока, немедленно уйти в отставку. По мнению Мадьяра, мандат нынешней власти полностью исчерпан, и стране необходимо полное обновление государственного аппарата.

Виктор Орбан признал поражение на выборах.

«Добрый вечер всем! Дорогие друзья, результаты выборов, хотя еще и не окончательные, уже очевидно и ясно: для нас итоги выборов болезненны, но однозначны. Право и возможность формировать правительство нам не были предоставлены. Партию-победителя я поздравляю! Вам, всем вам — спасибо за огромную проделанную работу!», — обратился он к избирателям.