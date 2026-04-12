В воскресенье, 12 апреля, стартовали парламентские выборы в Венгрии. От их исхода зависит, каким путем пойдет страна следующие четыре года. Основной вопрос: сможет ли бессменный с 2010 года премьер-министр республики Виктор Орбан остаться у власти или ему придется уступить кресло бывшему однопартийцу, а ныне оппозиционеру и главе проевропейской партии «Тиса» Петеру Мадьяру. Предвыборные будни Венгрии омрачились несколькими скандалами, которые могут повлиять на мнение избирателей. Подробнее — в материале RTVI.

Старт голосования

Избирательные участки в стране открылись рано — в 6 утра по местному времени (7 утра по Москве), а закроются в 19:00 (20:00 по Москве). Таким образом у 9,5 млн жителей Венгрии будет целых 13 часов, чтобы принять решение, кого они хотят видеть в парламенте.

Всего в Государственное собрание могут избраться 199 депутатов, но голосование проходит по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. То есть 106 политиков избираются по персональным округам, где выигрывает тот, кто наберет наибольшее количество голосов. При этом кандидат может быть как самовыдвиженцем, так и представлять сразу несколько партий. Еще 93 депутата избираются по территориальным округам, но там есть барьер для партий в 5%. Есть идет коалиция из двух партий, то барьер составляет уже 10%, а из трех — 15%.

Из-за такой системы избиратели получают два бюллетеня — первый для голоса за кандидата в персональном округе, а второй — для партии в территориальном.

Несмотря на то, что партия «Фидес» и ее лидер Виктор Орбан находятся у власти уже 16 лет, в этот раз опросы общественного мнения предсказывают проигрыш правящей с 2010 года элите. Согласно последнему исследованию Publicus, перед выборами поддержка партии «Тиса» во главе с 45-летним Петером Мадьяром составила 38% среди всех категорий граждан. А вот «Фидес» сильно отстает — у партии Орбана всего 29%.

Как пишет агентство Reuters, у партии Петера Мадьяра есть все шансы получить две трети мест в парламенте Венгрии, то есть квалификационное большинство, которое может вносить изменения в конституцию и ключевые законы страны. Издание предполагает, что «Тиса» возьмет 138-142 места, «Фидес» — от 49 до 55 мест, а ультраправое движение «Наша Родина» — примерно 5-6 мест.

Без скандалов — нельзя

С приближением выборов критика Виктора Орбана постоянно росла, а скандалы — появлялись вновь и вновь. Лейтмотивом звучала тема предполагаемого вмешательство России в венгерскую политику.

Кабмин Орбана, да и сам премьер закрепился в сознании масс как «пророссийский», глава правительства республики несколько раз посещал Москву уже после начала военного конфликта на Украине. Кроме того, Венгрия, не считая Словакии, осталась единственной страной ЕС, которая не хочет отказываться от российских энергоресурсов, постоянно на этом фоне блокируя санкции против Москвы и выделение денег Украине.

В начале 2026 года прекратились поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», который идет через украинскую территорию. Из-за этого Орбан и президент Украины Владимир Зеленский разругались, а Будапешт заблокировал выделение Киеву €90 млрд. Также Венгрия задержала украинских инкассаторов, которые везли из Австрии $40 млн, €35 млн, 9 кг золота. Позже инкассаторов отпустили, а деньги не вернули. Как отмечали в Будапеште, этими средствами Украина хотела проспонсировать партию «Тиса».

В марте газета The Washington Post писала, что Москва якобы предлагала венгерским властям организовать покушение на Орбана, чтобы поднять его рейтинги. В Кремле тогда назвали эти данные «еще одним примером дезинформации». А в конце месяца несколько СМИ опубликовали запись разговора глав МИД России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сийярто. По словам журналистов, в этой беседе в августе 2024 года Лавров напомнил об обещании Венгрии посодействовать исключению из санкционного списка ЕС одного из фигурантов.

Как пишет издание Politico, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обвинил Будапешт в «предательстве солидарности ЕС» после признания Сийярто, что тот обсуждал с российскими чиновниками санкции. Глава французского МИД заявил, что утечки подорвали доверие к заседаниям министров. После этого в ЕС сократили доступ Будапешта к конфиденциальным материалам и все чаще стали совещаться в более узком кругу, отмечает Politico.

За спиной Трампа

Виктор Орбан в хороших отношениях не только с президентом России Владимиром Путиным, за что его часто критикуют в Евросоюзе, но и с главой Белого дома Дональдом Трампом. В одном из последних постов американский лидер прямым текстом призвал венгров голосовать за Орбана.

«День выборов — воскресенье, 12 апреля 2026 года. Венгрия: идите и голосуйте за Виктора Орбана. Он настоящий друг, борец и победитель, я полностью и безоговорочно поддерживаю его переизбрание на пост премьер-министра Венгрии — Виктор Орбан никогда не подведет великий народ Венгрии. Я с ним до конца!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Президент США отметил, что действующий премьер Венгрии «неустанно борется за свою великую страну и народ, любит их» так же, как и Трамп, по его словам, любит Соединенные Штаты. Глава Белого дома добавил, что отношения Вашингтона и Будапешта достигли «новых высот сотрудничества и впечатляющих успехов» при его администрации, «во много благодаря» Орбану.

Незадолго до выборов Венгрию посетил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он также призвал голосовать за Орбана, назвав премьера «защитником западной цивилизации». Кроме того, он обвинил Евросоюз во вмешательстве в избирательную кампанию в Венгрии и даже введении цензуры.

«Мы должны добиться переизбрания Виктора Орбана на пост премьер-министра Венгрии, не так ли?» — сказал Вэнс, выступая в Будапеште на предвыборном митинге.

Получится ли у Орбана остаться в кресле главы правительства, станет известно лишь после 12 апреля.