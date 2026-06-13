Российский математик и блогер Михаил Вербицкий* задержан в аэропорту Звартноц в Ереване. Как сообщили «Известиям» в полиции Армении, он помещен в комнату для задержанных.

По данным издания, в ноябре 2024 года против Вербицкого* в России возбудили уголовное дело о призывах к терроризму, после чего его объявили в розыск. Вербицкий внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ. В феврале 2025 года Нагатинский районный суд Москвы вынес решение о его заочном аресте . Вербицкий* живет в Бразилии, уехал из России в 2015 году.

В блогосфере он известен под ником Tiphareth, который использовал в «Живом журнале». Он является создателем «тифаретника» — русского аналога LiveJournal, а также участвовал в английской Википедии. Вербицкий* преподавал в университетах Москвы, Глазго, Брюсселя и Токио. В 1998 году вместе с математиком Дмитрием Калединым он основал музыкальный лейбл UR-REALIST.

*внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ