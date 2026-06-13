В Армения политологам Тиграну Варданяну и Алену Гевондяну предъявлены обвинения в публичных призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя. Об этом сообщает агентство «Новости-Армения» со ссылкой на Следственный комитет Армении.

Как заявили в ведомстве, из МВД поступила информация о том, что двое граждан размещали на своих страницах в Facebook* публикации с призывами к захвату власти. В релизе СК указаны только инициалы фигурантов, однако СМИ уточняют, что речь идет о Варданяне и Гевондяне. Возбуждено два уголовных производства по части 2 статьи 422 УК.

В отношении Варданяна избрана мера пресечения в виде ареста, он объявлен в розыск. Гевондян, по данным издания Sputnik Армения, задержан 12 июня, решается вопрос о мере пресечения через суд. Предварительное следствие продолжается.

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