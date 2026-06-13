Сенатор-демократ Элизабет Уоррен призвала генеральных прокуроров штатов заблокировать слияние Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery — после того как сделку без каких-либо условий одобрило антимонопольное управление Министерства юстиции США. В посте в соцсети X она назвала решение «ужасной новостью для американцев, которые не хотят, чтобы связанные с Трампом миллиардеры решали, что им смотреть и сколько за это платить». По словам сенатора, сделка «попахивает коррупцией и торговлей влиянием», а «борьба еще не окончена».

Одобрение Минюста, о котором первым сообщило издание Politico, снимает один из ключевых барьеров перед сделкой стоимостью около $110 млрд. Регулятор закрыл расследование, не потребовав ни распродажи активов, ни иных уступок. Проверка заняла около восьми месяцев, за это время ведомство изучило свыше 2 млн документов. В Минюсте сочли, что слияние вряд ли нанесет ущерб конкуренции или потребителям — ни в сегменте видео по подписке, ни на линейном телевидении, ни в кинопроизводстве и прокате.

Paramount получила право на покупку WBD в начале 2026 года, перебив предложение Netflix: стриминговый сервис предлагал около $83 млрд, тогда как Paramount выставила более крупную оферту наличными. После объединения под одной крышей окажутся киностудия Warner Bros. (с такими масштабными франшизами, как «Гарри Поттер», «Дюна», «Матрица» и вселенная DC с Бэтменом и Суперменом), телеканалы CNN, HBO Max, TBS и TNT, а также активы Paramount — одноименная студия, телесеть CBS, Comedy Central и Nickelodeon.

Сделку с самого начала сопровождали обвинения в политическом фаворитизме. Paramount Skydance возглавляет 43-летний Дэвид Эллисон — сын основателя Oracle Ларри Эллисона, которого называют союзником президента США Дональда Трампа. Сам Трамп ранее публично называл продажу CNN «крайне важной» и давал понять, что предпочитает заявку Paramount; аналитики отмечали, что именно политические связи компании снижали вероятность того, что Минюст оспорит сделку.

Закрытой сделку пока считать нельзя. Свое слово должна сказать Федеральная комиссия по связи (FCC), а генпрокуроры нескольких штатов, включая Калифорнию, грозят исками по антимонопольным основаниям. Изучают сделку и в Евросоюзе: Еврокомиссия проверяет ее в рамках регламента об иностранных субсидиях — из-за примерно $24 млрд, которые вкладывают суверенные фонды Саудовской Аравии, Катара и Абу-Даби. Предварительно решение по этой проверке ожидается к 14 июля

В самой Paramount называют объединение «фундаментально проконкурентным» и обещают «инвестировать в будущее журналистики, а не сворачивать его». Закрыть сделку рассчитывают в третьем квартале — то есть до конца сентября.