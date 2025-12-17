Медиакомпания Paramount подтвердила свое предложение о поглощении всего холдинга Warner Bros. Discovery (WBD) после того, как совет директоров рекомендовал акционерам отклонить это предложение. В своем заявлении Paramount предупредила, что альтернативная сделка с Netflix оставит акционеров WBD с «сильно закредитованным линейным бизнесом небольших масштабов». Об этом сообщает Deadline.

На прошлой неделе Paramount сделала враждебное предложение о покупке всего WBD, включая долг, на сумму 108 миллиардов долларов. Конкурирующая заявка от Netflix предполагает покупку только студии Warner Bros. и стримингового подразделения WBD почти за 83 миллиарда долларов, не включая кабельные сети Discovery. Именно судьба последних является ключевым различием между предложениями.

В среду Paramount заявила, что ее предложение предпочтительнее, поскольку оно обеспечивает «стопроцентную оплату наличными и отсутствие рисков из-за колебаний на фондовом рынке». Предложение Netflix частично включает собственные акции компании, стоимость которых уже опустилась ниже уровня, зафиксированного в условиях сделки. Кроме того, Paramount заявила, что «высоко уверена» в получении своевременных регуляторных одобрений, а ее сделка «усилит конкуренцию в креативной индустрии», в отличие от предложения Netflix, которое, по мнению Paramount, укрепляет «доминирующую стриминговую монополию».

Компания также отвергла заявления WBD о том, что ее предложение «иллюзорно» и не имеет полной финансовой поддержки семьи Эллисонов. Paramount утверждает, что полностью обеспечила необходимое финансирование в размере 41 миллиарда долларов нового акционерного капитала (при поддержке семьи Эллисонов и RedBird Capital) и 54 миллиардов долларов долговых обязательств от Bank of America, Citi и Apollo.

Глава Paramount Дэвид Эллисон заявил, что его компания «остается приверженной объединению двух культовых голливудских студий для создания уникального мирового лидера в сфере развлечений». Он также выразил ободрение от отзывов акционеров WBD, которые, по его словам, понимают преимущества предложения Paramount.

Ранее в среду WBD в документах для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) раскритиковала процесс подачи заявки Paramount. В ответ Paramount заявила, что действия WBD были направлены не на получение наилучшего предложения для своих акционеров, отметив «отсутствие какого-либо взаимодействия с Paramount перед лицом превосходящего предложения».

В ходе ранних торгов в среду акции Paramount подешевели на 5%. Ожидается, что текущая конфронтация может привести к новому раунду торгов и дальнейшему росту окончательной цены поглощения.