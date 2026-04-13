Более 1000 голливудских звезд и деятелей киноиндустрии подписали открытое письмо против планируемого слияния Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery. Об этом сообщает Variety.

Среди подписавших — Хоакин Феникс, Бен Стиллер, Кристен Стюарт, Адам Маккей, Алан Камминг, Брайан Крэнстон, Сисели Тайсон, Дени Вильнев, Джей Джей Абрамс, Джейсон Бейтман, Марк Руффало, Ноа Уайли, Патти Люпон, Розарио Доусон, Тед Дэнсон, Тиффани Хэддиш и другие.

Письмо, опубликованное в газете New York Times, гласит:

«Мы глубоко обеспокоены сигналами поддержки этого слияния, которые ставят интересы небольшой группы влиятельных акционеров выше общественного блага. Целостность, независимость и разнообразие нашей индустрии будут серьезно подорваны».

Авторы письма отмечают, что сделка приведет к дальнейшей консолидации медиаландшафта, сокращению числа фильмов и сериалов, потере рабочих мест и уменьшению выбора для зрителей. В случае одобрения слияния количество крупных киностудий в США сократится до четырех.

«Консолидация медиа ускорила исчезновение фильмов со средним бюджетом, эрозию независимой дистрибуции, крах международного рынка продаж, ликвидацию значимого участия в прибылях и ослабление целостности авторских прав», — говорится в письме.

Особую обеспокоенность авторы выражают за судьбу тысяч рабочих, занятых в производственном процессе: осветителей, водителей, декораторов, операторов, каскадеров и представителей других технических специальностей.

Создатель «Хранителей» Дэймон Линделоф, также подписавший письмо, объяснил в соцсетях свою позицию: «Голливудские слияния означают меньше фильмов и меньше телешоу, а это значит меньше рабочих мест. Когда две студии с богатой историей принадлежат одной компании, результат очевиден — одна из них становится городом-призраком. Я боюсь, но я не призрак. А битва уже проиграна, если ее никогда не начинать».

Сделка была объявлена в конце февраля. Ожидается, что генеральный директор Paramount Skydance Дэвид Эллисон возглавит объединенную компанию. Warner Bros. Discovery в настоящее время руководит Дэвид Заслав. Противники слияния призывают генерального прокурора Калифорнии Роба Бонту и его коллег из других штатов заблокировать сделку. Представители Paramount и Warner Bros. Discovery пока не комментируют ситуацию.