Глава медиакомпании Paramount Дэвид Эллисон, стремящийся перехватить сделку по покупке Warner Bros. у Netflix, пообещал администрации президента США Дональда Трампа провести «радикальные изменения» в работе телеканала CNN, если получит поддержку для своего плана. Как сообщает The Wall Street Journal, после объявления о договоренности Netflix и Warner Bros. Эллисон связался с Трампом, заявив, что эта сделка вредит рыночной конкуренции.

В ходе визита в Вашингтон он также заверил представителей администрации, что «наведет порядок» в CNN, если Paramount станет владельцем Warner Bros., которой принадлежит этот канал. Такое предложение может быть выгодно Трампу, который неоднократно критиковал CNN и высказывал желание сменить его руководство.

Попытка враждебного поглощения Warner Bros. Discovery (WBD) со стороны Paramount поддерживается группой влиятельных инвесторов, среди которых, как следует из документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, оказался и зять Трампа Джаред Кушнер. Ранее президент США дал понять, что намерен заблокировать сделку между Warner Bros. и Netflix.

Netflix 5 декабря объявил о соглашении приобрести у WBD стриминговый сервис HBO Max, киностудии и другие активы за $82,7 млрд. Это позволило бы Netflix получить доступ к обширной библиотеке контента, включая франшизы «Гарри Поттер» и «Игра престолов». Однако сделка вызвала критику, в том числе со стороны Трампа, заявившего, что она создает монополию и требует пересмотра.

В ответ Paramount, чьи предыдущие шесть предложений о покупке были проигнорированы руководством WBD, выступила с инициативой враждебного поглощения, предложив акционерам Warner Bros. $30 за акцию, что оценивает всю компанию примерно в $108,4 млрд.

Помимо Джареда Кушнера и его компании Affinity Partners, сделку поддерживают соучредитель Oracle Ларри Эллисон (отец Дэвида Эллисона), фонд RedBird Capital Partners, а также суверенные фонды Саудовской Аравии, Катара и Абу-Даби. Точный размер инвестиций Кушнера не раскрывается.