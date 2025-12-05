Стриминговый гигант Netflix официально объявил о заключении сделки по приобретению кинокомпании Warner Bros., включая HBO Max и HBO, за рекордную сумму в $82,7 млрд. Как пишет The Hollywood Reporter (THR), это крупнейшее приобретение в истории компании, которое, возможно, приведет к завершению так называемых «стриминговых войн», которые были в индустрии на протяжении последнего десятилетия.

Согласно официальному пресс-релизу, каждому акционеру Warner Bros. Discovery будет выплачено $23,25 в наличных и $4,50 в акциях Netflix за каждую акцию компании (это примерно по $27,75 за акцию).

Сделка станет возможной только после предварительного разделения Warner Bros. Discovery на две независимые компании, запланированного на третий квартал 2026 года.

В первом случае речь идет о Streaming & Studios — под ее крылом будут Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC Studios, HBO и HBO Max, а также легендарные фильмы и телевизионные библиотеки.

Вторая компания — Discovery Global. Она объединит телеканалы CNN, TNT Sports в США, Discovery, телеканалы, доступные бесплатно в Европе, и цифровые продукты, такие как Discovery+ и Bleacher Report.

Гендиректор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав останется во главе нового Warner Bros., а финансовый директор Гуннар Виденфельс возглавит Discovery Global.

В приобретаемый Netflix пакет также войдут культовые франшизы, такие как DC Universe с Бэтменом и Суперменом, вселенная Гарри Поттера, «Властелин колец», «Игра престолов», «Волшебник страны Оз», «Сопрано», «Друзья», «Матрица» и многие другие.

Как отметил аналитик Morgan Stanley Бенджамин Свинберн, особенно ценным для Netflix будет то, что у компании появятся эксклюзивные права на несколько культовых франшиз, которые могут приносить прибыль в течение десятилетий.

Эксперты, как пишет THR, отмечают, что главной причиной интереса Netflix к Warner Bros. является поток нового контента, который, по данным Wolfe Research, составляет всего около 5% названий в библиотеке Netflix, но обеспечивает более 20% просмотров.

Аналитик Bank of America Джессика Рейф Эрлих описала аукцион по продаже активов Warner Bros. Discovery как «момент, когда глобальная медиаиндустрия находится на пороге исторической трансформации, а WBD оказалась в эпицентре этого процесса».

Она добавила, что сделка с Warner Bros. позволит Netflix убить трех зайцев сразу: укрепить позиции в стриминговом сегменте, получить доступ к ценному контенту и, возможно, ослабить конкурентов Paramount, Skydance и NBCUniversal, которые, по мнению аналитика, будут иметь трудности с сохранением конкурентоспособности.

Одним из важных аспектов сделки является то, что HBO практически завершила переход от линейного телевидения к стримингу, и по оценкам, только 10-15% из 130 млн глобальных абонентов по-прежнему подписаны на пакет платного ТВ. Это означает, что Netflix получит бренд, ассоциирующийся с премиальным телевидением.

Однако наибольшим препятствием для завершения сделки, как ожидают эксперты, станет проверка регуляторов. Аналитик Bernstein Лоран Йон отмечает, что для Warner Bros. Discovery выбор в пользу Netflix является выгодным в любом случае: либо они получают сделку с 85% наличными, либо, если регуляторы заблокируют сделку, забирают $5 млрд в качестве компенсации за разрыв соглашения, что достаточно для производства более 20 фильмов масштаба «Супермена».

Netflix, в свою очередь, по условиям сделки, обязался выплатить эту сумму, если регуляторы заблокируют сделку, что демонстрирует серьезность намерений компании, отмечает THR.

Согласно плану, сделка должна быть завершена в конце 2026 или начале 2027 года, что даст Netflix не только доступ к огромной библиотеке контента, но и возможность сохранить кинотеатральные релизы.

В пресс-релизе стриминговый гигант отметил, что «планирует сохранить текущие операции Warner Bros. и развивать их сильные стороны, включая кинотеатральные релизы фильмов». THR уточняет, что это особенно важно в свете слухов о том, что Netflix может отказаться от показа своих фильмов в кинотеатрах в дальнейшем. Руководство компании утверждает, что это не так и они намерены уделять внимание и традиционному кинопрокату.

В статье THR отмечается, что сделка знаменует собой новый этап в эволюции медиаиндустрии, где объединение компаний становится стратегией выживания в условиях растущих затрат на контент и жесткой конкуренции.

Эксперты считают, что в 2025 году стриминговые сервисы переживают переломный момент, когда рост количества подписчиков перестает быть главным показателем успеха, уступая место прибыльности и разнообразию монетизации. Netflix, с почти 302 млн платных подписчиков и ожидаемыми доходами в $45,1 млрд в 2025 году, демонстрирует, как баланс между агрессивными инвестициями в контент и диверсифицированными моделями монетизации может привести к финансовой устойчивости в зрелом рынке стриминга.

В то же время объединение двух гигантов индустрии вызывает серьезные опасения у кинематографистов и представителей индустрии, которые уже направили письмо в Конгресс США с призывом к самым строгим антимонопольным проверкам потенциального слияния.

Они предупреждают, что это может привести к сокращению возможностей для творческих профессионалов и ограничению кинотеатрального распространения. Однако, как показывает практика последних лет, окончательное решение по сделке может занять значительное время, в течение которого индустрия продолжит свою трансформацию, подчеркивает THR.