Вдова бывшего президента Франции Жака Ширака Бернадетт умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщила агентству AFP ее дочь Клод Ширак.

«Она ушла из жизни вечером, мирно, в окружении своих близких. Ей недавно исполнилось 93 года», — рассказала она.

Как отмечает AFP, Бернадетт Ширак была единственной первой леди в истории Франции, занимавшей политическую должность. В 1971 году она была избрана в муниципальный совет коммуны Сарран, а с 1979 по 2015 год занимала пост генерального советника департамента Коррез.

В годы президентства Жака Ширака Бернадетт неоднократно посещала Россию. В 2007 году была награждена медалью Пушкина за вклад в распространение русского языка и сохранение культурного наследия.

Жак Ширак был президентом Франции два срока подряд, с 1995 по 2007 год. Он умер в сентябре 2019 года в возрасте 86 лет.

О Шираке положительно отзывался президент России Владимир Путин.