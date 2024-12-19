19 декабря президент России Владимир Путин подвел итоги года на прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией. Мероприятие продлилось четыре с половиной часа. Что говорил глава государства о военной операции на Украине, состоянии экономики, внутренних делах России и отношениях с другими странами — в подборке RTVI.

СВО и ситуация в Курской области

Ситуация кардинально меняется, движение идет по всей линии фронта. Бойцы возвращают территорию квадратными километрами каждый день.

Мы движемся к решению наших первостепенных задач, обозначенных в начале СВО.

Годы проведения СВО стали серьезным испытанием и для страны, и для президента. Путин признался, что стал меньше шутить и почти перестал смеяться.

Решение о начале СВО надо было принимать раньше.

Нам есть, с кем разговаривать на Украине — там много «наших ребят», которые тоже вместе с нами мечтают о том, чтобы избавить свою страну от неонацистского режима.

Военного смысла для ВСУ заходить в Курскую область и держаться там не было.

Мы абсолютно точно выбьем ВСУ из Курской области, но сказать, к какому числу ― так не делается. Если назвать конкретную дату, бойцы пойдут, не считаясь с потерями.

После освобождения Курской области можно будет оценить причиненный ущерб. Все будет восстановлено.

Военных, которые сражаются в Курской области как «участники контртеррористической операции», необходимо приравнять по правам к участникам СВО, они должны получать те же деньги. Выплаты военнослужащим пересчитают задним числом.

Количество уничтоженной западной техники в Курской области переросло общее число подбитой техники ВСУ за весь 2023 год на всей линии боевого соприкосновения.

Министерству обороны нужно ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен участников военной операции.

«Орешник»

Были разработки российского периода, на этой базе конструкторы думали, что сделать еще. В конце концов был сделан «Орешник». Это новое оружие.

Дальность «Орешника» составляет до 5,5 тыс. км. Шансов сбить ракету нет.

Если западные эксперты полагают, что «Орешник» можно сбить, пусть выберут цель поражения в Киеве и сосредоточат там все свои силы ПРО, а мы ударим по ней и посмотрим, что получится. Мы готовы к такой высокотехнологичной дуэли.

Убийство генерала Кириллова

Это один из тяжелейших проколов российских спецслужб. Они пропустили удар, нужно совершенствовать эту работу.

Мирные переговоры

Россия готова к переговорам и компромиссам, но от них отказалась украинская сторона.

Россия готова вести переговоры по Украине без предварительных условий, но на основе Стамбульских соглашений и с учетом реалий на земле.

Россия готова разговаривать в том числе и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но подписывать документы можно только с представителями легитимных органов власти.

ВСУ сейчас не могут закрепиться на позициях, с которых они уходят. Прекращение огня и перемирие дадут им возможность закрепиться, отдохнуть, переукомплектоваться.

России нужен долгосрочный, прочный мир, обеспеченный гарантиями. Россия как минимум три раза соглашалась на краткосрочные перемирия с Украиной, но Киев их срывал.

Вряд ли Зеленскому понадобится политическое убежище в России, но если бы он «как черт из табакерки появился», Россия не откажет.

Экономика

С российской экономикой дело обстоит нормально, устойчиво, она развивается. Рост экономики за два года составил 8%. Впереди Китай, США, Индия. В еврозоне в среднем — 1% роста, в Германии — 0%.

Инфляция — тревожный сигнал, по данным ЦБ, она составляет уже 9,2-9,3%.

Зарплаты выросли на 9% в реальном выражении за вычетом инфляции, доходы населения тоже подросли.

В целом ситуация стабильная и надежная. В 2025 рост ВВП составит 2-2,5%. В значительной степени рост экономики — это результат укрепления суверенитета.

На росте цен в России сказываются санкции, но есть и недоработки властей. Также влияет рост мировых цен и урожай.

Внешняя политика

Сирия

События в Сирии — не сбой и не поражение России.

Путин не виделся с президентом Асадом после его приезда в Москву, но «обязательно» это сделает.

Россия пришла в Сирию для того, чтобы там не был создан террористический анклав, и в целом своей цели достигла.

Израиль — главный бенефициар происходящего в Сирии. Создается впечатление, что Израиль не только не собирается уходить с территории республики, но и намерен там укрепляться. Россия осуждает захват любых сирийских территорий, эта позиция не подлежит никакой корректировке.

США

Путин не разговаривал с избранным президентом США Дональдом Трампом более четырех лет и не знает, когда произойдет их встреча, но готов к ней. «Нам будет о чем поговорить».

Россия находится в том состоянии, которого и добивалась. Она окрепла и стала по-настоящему суверенной страной. Будем принимать решения без оглядки на чужое мнение и исходя из своих интересов.

Решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера по делам о незаконном владении оружием и неуплате налогов показывает, что в нем оказалось больше человека, чем политика. Путин заявил о нежелании осуждать за это американского коллегу.

Китай и партнеры

БРИКС — не инструмент противодействия Западу, организация работает во имя интересов стран-участниц.

Качество отношений России с Китаем вышло на уровень, какого не было никогда. Товарооборот между странами составляет $220-240 млрд.

Развитие новых регионов

Средств на восстановление присоединенных территорий хватит, есть огромная программа, рассчитанная до 2030 года. Уже восстановлены 21 тыс. объектов, 11 тыс. — за счет федерального бюджета, остальное — за счет российских регионов, которые шефствуют над новыми территориями. Необходимо построить еще 20 тыс. объектов.

Планируется построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря по образцу крымской «Тавриды».

В Донецке рост по сбору налогов составил 79%, в Луганске — 90%, в Херсонской и Запорожской областях ― свыше 200%.

В Мариуполе восстановлены 1,7 тыс. домов. Как минимум 300 тыс. человек вернулись в город.

Рождаемость, миграция, ипотека

Коэффициент рождаемости в России нужно повышать до 2,1.

Количество женщин детородного возраста в стране сократилось на 30%.

В Чечне и Туве с демографией все нормально. Для регионов, где низкий коэффициент рождаемости — их около 35 — будет создана программа поддержки.

Чтобы сокращать число мигрантов, нужно повышать производительность труда, развивать высокотехнологичные сферы, где не требуется неквалифицированная рабочая сила.

Нужно ужесточать требования к проживанию мигрантов в России. В странах Центральной Азии нужно развивать сеть русских школ.

Надо создавать отдельное мощное подразделение в рамках или при МВД, чтобы все решалось в одном комплексе, но в тесной работе с другими министерствами и ведомствами, а также с регионами.

В будущем возможно создание отдельного ведомства по вопросам миграции, где работали бы представители и правоохранительных, и экономических ведомств.

Никаких лимитов для семейной и сельской ипотеки быть не должно.

Необходимости закрывать льготную IТ-ипотеку нет, субсидии сохранятся. Правительство должно навести порядок с льготными программами по ипотеке.

Нужно ужесточить ответственность для пособников телефонных мошенников. На Украине эта деятельность возведена на уровень госполитики, они сумели украсть более 250 млрд рублей.

Мошеннические call-центры на Украине не надо вносить в список приоритетных целей для российских ударов, туда входят военные объекты.

Замедление YouTube и запрет полносайтов

Проблемы с работой YouTube в России возникли по вине Google, который после введения санкций сократил финансирование и поставки необходимой техники.

Google и YouTube обязаны следовать российскому законодательству, а не «злоупотреблять Сетью для достижения политических целей своих правительств».

Пользователи ищут на YouTube культуру, музыку, но вместо этого вылезают какие-то вещи, которые к культуре и музыке не имеют никакого отношения, а являются пропагандой какой-то политической платформы.

Популярность порносайтов — беда не только России, их смотрят во всем мире. Прежде чем запрещать порносайты, нужно предложить более интересную захватывающую альтернативу.

Личная жизнь

Из ныне живущих хотелось бы почаще встречаться со своими друзьями и близкими.

Если говорить о покойных лидерах, то было удовольствием беседовать с канцлером ФРГ Гельмутом Колем. Разговоры с ним были очень полезными. Очень интересным, корректным, галантным человеком был президент Франции Жак Ширак, многому от него научился. Теплым в общении, деятельным, хватким был премьер Италии Сильвио Берлускони.

Путин считает, что не просто уберег Россию, возглавив ее после первого президента Бориса Ельцина. «Мы отошли от края пропасти». В ответ на слова об «ослаблении России» вспомнил цитату Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

Личное счастье не может быть полным, пока российские бойцы не вернутся с фронта, пока молодые люди не будут создавать нужное количество семей и рожать детей.