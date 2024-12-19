Россия достигла поставленных целей в Сирии, не допустив создания там террористического анклава. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции.

«Вы сказали про Сирию. Вам хочется подать все, что происходит в Сирии как какое-то поражение России. Уверяю вас, что это не так. Мы ведь пришли в Сирию десять лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав наподобие того, что мы наблюдали в некоторых других странах — скажем, в Афганистане. В целом мы своей цели достигли»», — сказал Путин, отвечая на вопрос американского журналиста.

Глава государства отметил, что сейчас даже группировки, которые вели боевые действия против правительственных войск в Сирии, «претерпели внутренние изменения».

«Не даром сегодня многие европейские страны и Соединенные Штаты хотят наладить с ними отношения. Если они террористические организации, чего же вы туда лезете? Значит, они изменились», — сказал президент.