Проблемы с работой видеохостинга YouTube в России возникли по вине его владельца — американской компании Google — и связаны в том числе с западными ограничениями, введенными после начала специальной военной операции. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос блогера Влада Бумаги.

«Здесь, пожалуй, вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне. <…> Google, когда создавал здесь у нас свою сеть, он создал свои юрлица-дочки, сервисы, которые надо обслуживать <…>. После того как на Западе стали вводить ограничения, Google сократил финансирование, сократил сюда поставки соответствующей техники и таким образом, создал сам себе проблемы», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что Google и YouTube обязаны следовать российскому законодательству, а не «злоупотреблять Сетью для достижения политических целей своих правительств». Он напомнил, что иностранные платформы вызывают претензии со стороны контролирующих органов, включая Роскомнадзор, блокируя аккаунты российских политических деятелей, общественников, артистов и других.

Кроме того, добавил президент России, Google и YouTube «жульничают» по отношению к пользователям, подсовывая им в поисковой выдаче подтасованные результаты с пропагандистскими целями.

«Человек начинает искать какую-то тему: культура, музыка, а там вместо культуры и музыки вылезают какие-то вещи, которые к культуре и музыке не имеют никакого отношения, а являются пропагандой какой-то политической платформы», — привел пример Путин.

Он подчеркнул, что у зарубежных сервисов, с работой которых в России возникли проблемы, появились достойные развивающиеся отечественные конкуренты — VK, Rutube, Telegram.

Вопрос об интернет-платформах задал президенту блогер Влад Бумага, которого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, предоставляя ему микрофон, назвал «нетрадиционным гостем». Путин поинтересовался символическим смыслом прозвища «Бумага» и узнал, что это настоящая фамилия блогера, после чего вспомнил о старинной игре «Камень, ножницы, бумага».

В ноябре известный российский режиссер и глава «Мосфильма» Карен Шахназаров сообщил, что на встрече с Путиным пожаловался ему на проблемы, возникшие из-за замедления работы YouTube в России. По его словам, президент пообещал вникнуть в этот вопрос.

Песков впоследствии подтверждал, что Путин действительно намерен «посмотреть» на эту проблему. При этом представитель Кремля подчеркнул, что неполадки в работе YouTube не являются для россиян приоритетным вопросом.