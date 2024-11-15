Кинорежиссер, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров допускает, что работа YouTube в России восстановилась из-за его разговора с президентом Владимиром Путиным. Ранее он говорил, что Путин в беседе с ним пообещал «разобраться» с замедлением работы видеохостинга.

«Не могу сказать, связано ли это с моим разговором с Владимиром Владимировичем. У него много информации различной. Но я действительно высказал свою позицию, я и раньше высказывал ее в разных программах информационных», — сказал Шахназаров в беседе с News.ru.

Он отметил, что Путин «всегда все анализирует» и только после этого принимает решение, «исходя из своего понимания и той информации, которая у него есть».

«У него информации больше, чем у всех других. Может, наш разговор в какой-то степени и сказался, не знаю. Это у него нужно спрашивать», — добавил режиссер.

Встреча Шахназарова и Путина прошла 13 ноября, после нее глава «Мосфильма» рассказал, что в беседе с главой государства поднял тему замедления YouTube.

«Высказал свою, может быть, спорную идею, но я решил, что имеет смысл все-таки об этом говорить — о том, что замедление YouTube, на мой взгляд, не очень целесообразно сегодня», — сказал Шахназаров в эфире «России-1».

По его словам, Путин в ответ сказал, что на YouTube «бывают всякие пакости». Режиссер признал, что «пакости» есть, но «все, кому надо, их читают и обходят это», а многие на YouTube просто смотрят кино.

«Он выслушал и сказал: “Я разберусь, я посмотрю“», — добавил Шахназаров.

После этого YouTube в России возобновил работу без ограничений у всех операторов сотовой связи, свидетельствуют данные сервиса Globalcheck. Тем не менее многие пользователи до сих пор жалуются на ограничения в доступе при использовании Wi-Fi-соединения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 ноября подтвердил, что Путин обещал посмотреть на проблему замедления YouTube. Вместе с тем он отметил, что эта проблема сейчас «никоим образом не относится к перечню приоритетных вопросов» для россиян.

Проблемы с загрузкой YouTube на территории России наблюдались более трех месяцев. В июле «Ростелеком», предупреждая о возможном ухудшении работы YouTube, ссылался на технические проблемы в работе принадлежащего компании Google оборудования. В Google говорили, что проблемы с доступом к видеохостингу у россиян не являются результатом технических проблем или действий со стороны компании.