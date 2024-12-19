Владимир Путин может оставаться главой государства еще много лет. Об этом заявила корреспонденту RTVI журналистка Ксения Собчак перед началом прямой линии и пресс-коференции президента.

Она отметила, что 25 лет у власти — это «большой срок, внушительный», но «не предел».

«Думаю, далеко не предел для нашего президента. <…> Но я не таролог, не могу предсказать жизненные циклы. Но я думаю, что еще много лет. Владимир Владимирович в хорошей форме физической, поэтому я думаю, что 25 лет — далеко не предел», — сказала Собчак.

Журналистка также поделилась, что подготовила для президента несколько вопросов на разные темы, но не стала их раскрывать.

Прямая линия с президентом проходит 19 декабря в Москве. Как и в прошлом году, она совмещена с традиционной итоговой пресс-конференцией.