В Гостином дворе Москвы началась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, совмещенная с традиционной большой пресс-конференцией.

Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. Федеральные телеканалы заложили в эфирной сетке три часа на трансляцию мероприятия. В 2023 году прямая линия Путина продлилась чуть более четырех часов.

Прием вопросов президенту начался 8 декабря, их продолжат обрабатывать вплоть до окончания программы. Задать вопрос можно по телефону, SMS, через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также через сайт и мобильное приложение «Москва-Путину». К утру 19 декабря поступило более 2 млн обращений к президенту.

Больше всего россиян интересуют вопросы, связанные с военной операцией, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Речь идет о ходе боевых действий, перспективе развития ситуаций на фронтах, обеспечении потребностей фронта, военных и их семей, уточнил представитель Кремля. Также россиян интересуют темы, связанные с транспортной инфраструктурой, развитием экономики, здравоохранением и бытовыми вопросами. Впервые к обработке вопросов прямой линии был подключен искусственный интеллект.

Сам президент, говоря о подготовке к мероприятию, рассказал, что увидел в вопросах россиян «вагон и маленькую тележку» нерешенных проблем. В связи с этим Путин призвал «напряженно работать», поскольку «почивать на лаврах нет у нас никакого морального права».

Песков назвал процесс подготовки к прямой линии «весьма напряженным». Глава государства изучал массив обращений россиян, получал информацию от министров и вице-премьеров, «освежал данные» и проводил постоянные совещания с руководством своей администрации.