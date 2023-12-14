Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным завершилась. Она продлилась чуть более четырех часов. Всего, по словам пресс-секретаря российского главы Дмитрия Пескова, было более двух миллионов вопросов. Ведущие отметили, что основные из них затронули сферы ЖКХ и спорта, а также боевые действия на Украине.

В частности, Владимир Путин заявил, что мировое соглашение с Украиной возможно при достижении целей военной операции, которые, по словам российского президента, остаются неизменными — это денацификация и демилитаризация Украины, а также ее нейтральный статус. При этом Путин подчеркнул, что Россия старалась выстроить с Украиной нормальные отношения на протяжении десятилетий, но после 2014 года стало ясно, что ей не дадут этого сделать.

Происходящее на Украине Путин назвал «огромной трагедией», а украинцев и русских — «единым [в своей основе] народом». При этом глава государства указал, что весь юго-восток Украины «всегда был пророссийским», а Одесса — «русский город». По его словам, «все об этом знают, но напридумывали историческую чушь, а мы после распада СССР с этим смирились».

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